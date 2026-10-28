Бразильский сенатор Флавиу Болсонару. Фото: CNN Brasil

Бразильский сенатор Флавиу Болсонару, проигравший президентские выборы Луису Инасиу Луле да Сильве, вероятно, покинул страну и направляется в США. Политик не сдал паспорт в установленный судом срок, а его союзники сообщают о намерении просить политического убежища. Президент Бразилии назвал возможное бегство соперника позорным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

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Исчезновение Флавио Болсонару

По информации бразильского издания Metrоpoles, которое ссылается на людей из окружения семьи Болсонару, сенатор вылетел в Соединенные Штаты. Его самолет должен приземлиться во Флориде. Союзники политика утверждают, что он планирует обратиться за политическим убежищем, а администрацию Дональда Трампа уже проинформировали о его намерениях.

Издание Folha de S.Paulo также получило подтверждение от союзников сенатора, что он направляется в США. По их словам, выезд организовал адвокат, близкий к семье Болсонару. CNN Brasil сообщило, что политик покинул Бразилию вместе с женой и двумя дочерьми.

Официального подтверждения местонахождения Флавио Болсонару пока нет. По сообщениям аргентинских СМИ, он мог пересечь границу с Аргентиной пешком, а оттуда планировал вылететь на частном самолете.

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Сенатору аннулировали паспорт

Флавио Болсонару должен был до 11:00 вторника, 27 октября, сдать паспорт федеральной полиции, однако не явился. Верховный суд Бразилии аннулировал действие документа после объявления результатов президентских выборов. Решение связано с уголовным производством, в рамках которого правоохранительные органы проверяют возможную причастность сенатора к отмыванию около 905 миллионов долларов через букмекерские компании.

По информации бразильских журналистов, во время встречи с друзьями и адвокатами в понедельник Флавио Болсонару выражал опасения по поводу возможного ареста. При этом накануне он публично уверял, что не планирует покидать страну.

Как отреагировал президент Бразилии

Луис Инасиу Лула да Сильва раскритиковал возможное бегство соперника во время мероприятия по случаю своего 81-го дня рождения в Бразилиа.

"Я постоянно думаю о том, что на совести человека, который только что проиграл выборы и бежит из своей страны. Тот, кто ни в чём не виноват, ничего не боится. Человек, который тайно покидает свою страну, что-то скрывает. Покидать Бразилию — позорный поступок", — заявил президент.

Депутаты от Рабочей партии Луиса Инасиу Лулы да Сильвы обратились в Верховный суд с требованием выдать ордер на арест Флавио Болсонару и объявить его в международный розыск через Интерпол.

Что известно о семье Болсонару

На президентских выборах в воскресенье, 25 октября, Флавио Болсонару набрал 48,21% голосов, но уступил действующему главе государства. Поражение он до сих пор не признал. Его отец, бывший президент Жаир Болсонару, находится под домашним арестом по делу о попытке государственного переворота. Брат сенатора Эдуарду Болсонару живет в США, где находится в добровольном изгнании.

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