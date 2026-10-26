Бразилія не буде окраїною: Лула знову переміг на виборах

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. Фото: Reuters

Луїс Інасіу Лула да Сілва переміг в другому турі президентських виборах Бразилії та заявив, що країна не залежатиме від інших держав і розвиватиме власні технології. Він також звинуватив інші країни у втручанні у виборчий процес через цифрові платформи та виступив за їх регулювання.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на Reuters.

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Лула знову став президентом Бразилії

Повідомляється, що 80-річний Луїс Інасіу Лула да Сілва здобув перемогу в другому турі президентських виборів, набравши 51,74% голосів. Тим часом його 45-річний суперник Флавіу Болсонару отримав 48,26%.

Після перемоги на виборах президента Луїс Інасіу Лула да Сілва наголосив — Бразилії варто розвивати власні технології та зміцнювати автономність країни. Він додав, що держава не має залежати від Сполучених Штатів чи Китаю.

"Бразилія не буде чиєюсь окраїною", — заявив Лула після своєї перемоги.

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Окремо він звернув увагу на втручання інших країн у вибори Бразилії. За його словами, це відбулось через цифрові платформи й такі прояви треба регулювати.

"Це були вибори, на яких нам довелося протистояти втручанню з боку інших країн через цифрові платформи, які нам доведеться регулювати", — сказав Лула.

Ми писали, що колишній президент Сербії Александар Вучич після оголошення попередніх результатів виборів заявив, що його опоненти для здобуття перемоги використовували "іноземні сили". Потім він згадав деякі країни Європи та "глибинну американську державу", яка, за його словами повинна виступати проти чинного президента США Трампа.

Новини.LIVE інформували, що тим часом Дональд Трамп висловився щодо виборів у президенти США 2028 року. Він вважає, що його Республіканська партія має хорошу команду, серед неї є потенційні кандидати: Джей Ді Венс, Марко Рубіо.