Бразилия не станет окраиной: Лула вновь победил на выборах

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва. Фото: Reuters

Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов в Бразилии и заявил, что страна не будет зависеть от других государств и будет развивать собственные технологии. Он также обвинил другие страны во вмешательстве в избирательный процесс через цифровые платформы и выступил за их регулирование.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на Reuters.

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Лула вновь стал президентом Бразилии

Сообщается, что 80-летний Луис Инасиу Лула да Сильва одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 51,74% голосов. Между тем его 45-летний соперник Флавио Болсонару получил 48,26%.

После победы на президентских выборах Луис Инасиу Лула да Сильва подчеркнул, что Бразилии следует развивать собственные технологии и укреплять автономность страны. Он добавил, что государство не должно зависеть от Соединенных Штатов или Китая.

"Бразилия не будет чьей-то окраиной", — заявил Лула после своей победы.

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Отдельно он обратил внимание на вмешательство других стран в выборы в Бразилии. По его словам, это произошло через цифровые платформы, и такие проявления необходимо регулировать.

"Это были выборы, на которых нам пришлось противостоять вмешательству со стороны других стран через цифровые платформы, которые нам придется регулировать", — сказал Лула.

Мы писали, что бывший президент Сербии Александар Вучич после объявления предварительных результатов выборов заявил, что его оппоненты для достижения победы использовали "иностранные силы". Затем он упомянул некоторые страны Европы и "глубинное американское государство", которое, по его словам, должно выступать против действующего президента США Трампа.

Новини.LIVE сообщали, что тем временем Дональд Трамп высказался по поводу президентских выборов в США 2028 года. Он считает, что у его Республиканской партии хорошая команда, в ней есть потенциальные кандидаты: Джей Ди Венс, Марко Рубио.