Бывший президент Сербии и кандидат в премьер-министры Александар Вучич. Фото: Reuters

Бывший президент Сербии Александар Вучич, возглавлявший список "Александар Вучич — Объединенная Сербия" и претендовал на пост премьер-министра, выступил с заявлением после закрытия избирательных участков в воскресенье, 25 октября. По его оценке, список, поддержанный студенческим движением, может получить большинство мест в парламенте. В то же время Вучич подчеркнул, что окончательных результатов подсчёта голосов ещё нет.

Об этом сообщает Clash Reports, передает Новини.LIVE.

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Каковы результаты парламентских выборов в Сербии

По предварительной проекции Ipsos и Центра за свободные выборы и демократию (CeSID), студенческий список набирает около 52% голосов. Он может получить 138–139 мест в парламенте из 250. Список "Александар Вучич — Объединенная Сербия" набрал 39,3% голосов и может получить около 104 мандатов.

Однако окончательные результаты ещё не объявлены.

Что сказал Вучич

После объявления предварительных оценок Вучич обвинил оппонентов в том, что их кампанию поддерживали иностранные силы. Он упомянул ряд европейских стран и "глубинное американское государство", которое, по его словам, выступает против президента США Дональда Трампа.

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"Я приветствую их, хотя они лишь исполнители. Исполнители грязной работы, которую кто-то другой спланировал, чтобы свергнуть суверенную страну. На мгновение вам удалось добиться успеха. Но как долго это продлится — посмотрим", — заявил Вучич.

Он также предупредил о возможных изменениях настроений в обществе в течение следующих месяцев.

"Вы увидите: через шесть месяцев уже никто не будет счастлив и радостен", — сказал политик.

Отдельно Вучич заявил, что к марту или апрелю против Российской Федерации будут введены санкции. Он также подчеркнул, что не собирается покидать Сербию и продолжит политическую борьбу.

"На свободе или в тюрьме, где бы я ни был, я победю их гораздо быстрее, чем они думают. С сегодняшнего дня мы начинаем готовиться. Мы их победим", — заявил Вучич.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что студенческое движение в Сербии набрало силу после трагедии на железнодорожном вокзале в Новом Саде в ноябре 2024 года. Тогда в результате обрушения навеса погибли 16 человек. После этого студенты начали многомесячные протесты, требуя борьбы с коррупцией и ответственности чиновников.

Также Новини.LIVE писали, что Сербская прогрессивная партия заявила о нападении на Ангелину Вучич, мать Александара Вучича, в Белграде. По версии политической силы, несколько молодых мужчин толкали женщину, кричали на неё и разорвали пакеты с продуктами. В партии сообщили, что Ангелина Вучич обратилась в полицию.