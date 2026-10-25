Бывший президент Сербии и кандидат в премьер-министры Александар Вучич. Фото: facebook.com/buducnostsrbijeavucic

Сербская прогрессивная партия в воскресенье, 25 октября, заявила о нападении на Ангелину Вучич, мать бывшего президента Сербии Александра Вучича, в Белграде. По версии партии, несколько молодых мужчин толкали женщину, кричали на неё и разорвали пакеты с продуктами. В партии также сообщили, что Ангелина Вучич обратилась в полицию.

Об этом говорится в заявлении руководящей политической силы страны, передает Новини.LIVE.

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Что заявила Сербская прогрессивная партия

В Сербской прогрессивной партии утверждают, что мужчины придерживаются политических взглядов блокадного движения. Там назвали такие действия проявлением агрессии, унижения и запугивания.

"Ни одна мать, ни одна бабушка и ни одна женщина не должны становиться мишенью насилия из-за политических разногласий! Нет оправдания агрессии против женщины, которая стала объектом блокады только потому, что она является матерью Александара Вучича", — говорится в заявлении.

По информации партии, Ангелина Вучич сообщила об инциденте в полицию. Партия требует установить все обстоятельства и привлечь к ответственности причастных.

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В заявлении также призвали другие политические силы осудить случившееся. В партии подчеркнули, что закон должен действовать для всех.

"Мы не будем молчать перед лицом насилия и не позволим представлять агрессию и запугивание как законную форму политической борьбы", — заявили в Сербской прогрессивной партии.

По данным сербского таблоида Informer, инцидент произошел возле избирательного участка, где Ангелина Вучич сегодня утром голосовала.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 27 сентября Александар Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии. Он досрочно покинул пост, чтобы принять участие в досрочных парламентских выборах, а президентские выборы в стране должны состояться до конца декабря.

Также Новини.LIVE писали, что в воскресенье, 25 октября, в Сербии проходят досрочные парламентские выборы. Бывший президент Александар Вучич стремится вернуться к власти на посту премьер-министра, а среди его главных оппонентов — студенческое антикоррупционное движение, возникшее после гибели 16 человек в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Новом Саде в ноябре 2024 года.