Експрезидент Сербії та кандидат у прем'єри Александар Вучич. Фото: facebook.com/buducnostsrbijeavucic

Сербська прогресивна партія у неділю, 25 жовтня, заявила про напад на Ангеліну Вучич, матір колишнього президента Сербії Александра Вучича в Белграді. За версією політсили, кілька молодих чоловіків штовхали жінку, кричали на неї та порвали пакети з продуктами. У партії також повідомили, що Ангеліна Вучич звернулася до поліції.

Про це йдеться у заяві керівної політсили країни, передає Новини.LIVE.

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Що заявила Сербська прогресивна партія

У Сербській прогресивній партії стверджують, що чоловіки дотримуються політичних поглядів блокадерського руху. Там назвали такі дії проявом агресії, приниження та залякування.

"Жодна мати, жодна бабуся і жодна жінка не повинні ставати мішенню насильства через політичні розбіжності! Немає виправдання агресії проти жінки, яка є об'єктом блокади лише тому, що вона є матір'ю Александара Вучича" — йдеться у заяві.

За інформацією політсили, Ангеліна Вучич повідомила про інцидент поліцію. Партія вимагає встановити всі обставини та притягнути до відповідальності причетних.

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У заяві також закликали інші політичні сили засудити те, що сталося. У партії наголосили, що закон має діяти для всіх.

"Ми не мовчатимемо перед обличчям насильства і не дозволимо представляти агресію та залякування як законну форму політичної боротьби", — заявили у Сербській прогресивній партії.

За даними сербського таблоїда Informer, інцидент стався поблизу виборчої дільниці, де Ангеліна Вучич сьогодні вранці проходила голосування.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 27 вересня Александар Вучич оголосив про відставку з посади президента Сербії. Він достроково залишив пост, щоб взяти участь у дострокових парламентських виборах, а президентські вибори в країні мають відбутися до кінця грудня.

Також Новини.LIVE писали, що в неділю, 25 жовтня, у Сербії проходять дострокові парламентські вибори. Колишній президент Александар Вучич прагне повернутися до влади на посаді прем'єр-міністра, а серед його головних опонентів — студентський антикорупційний рух, який виник після загибелі 16 людей унаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі в Новому Саді у листопаді 2024 року.