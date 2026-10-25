У Сербії після двох років протестів стартували парламентські вибори

Колишній президент Сербії та кандидат у прем'єр-міністри Александар Вучич. Фото: Reuters

У неділю, 25 жовтня, у Сербії проходять дострокові парламентські вибори, на яких колишній президент Александар Вучич прагне повернутися до влади на посаді прем'єр-міністра. Головними опонентами стали представники студентського руху, який виник після трагедії в Нові-Саді та йде у владу з антикорупційними реформами.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

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Александар Вучич йде голосувати. Фото: Reuters

Парламентські вибори в Сербії

Дострокові вибори відбуваються після майже двох років протестів, які розпочалися в листопаді 2024 року після обвалу навісу залізничного вокзалу в Нові-Саді. Трагедія забрала життя 16 людей і спричинила масштабні антикорупційні демонстрації, учасники яких утворили свій рух.

У день голосування біля виборчих дільниць утворилися довжелезні черги, хоча явка станом на 11:00 становила лише 27,3%.

Заповненість виборчих дільниць у Сербії. Фото: Reuters

У черзі на виборчій дільниці майже дві години провів сам Вучич. Загалом виборчі дільниці працюватимуть до 20:00 за місцевим часом. Перші попередні результати очікуються приблизно через дві години після завершення голосування.

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Вучич залишив президентську посаду після другого терміну та йде на вибори як лідер Сербської прогресивної партії, яка обіцяє економічний розвиток, будівництво інфраструктури, підвищення зарплат і пенсій.

У зовнішній політиці Вучич продовжить підтримувати відносини з Росією та Китаєм, але декларує прагнення Сербії до вступу в ЄС.

Студентський рух сформував список із 250 кандидатів, серед яких викладачі, актори та фермери. Очолює його кардіолог Ілія Срданович. Вони виступають за боротьбу з корупцією, реформування освіти та прозорість державного управління.

За результатами передвиборчого опитування, Сербська прогресивна партія Вучича має перемогти і отримати приблизно 47% голосів, а студентський рух — 38–40%.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що 25 жовтня у Болгарії розпочалися президентські вибори, в яких беруть участь 27 пар кандидатів у президенти та віцепрезиденти. Чинну президентку Іліяну Йотову підтримують найбільше, але виграти в першому турі їй буде дуже важко.

Також Новини.LIVE писав, що Дональд Трамп допустив можливість утретє балотуватися на посаду президента США. Під час виступу в Айові він заявив, що вважає себе вправі знову брати участь у виборах через нібито фальсифікації у 2020 році.