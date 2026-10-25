Адміністрація президента Болгарії. Фото: euronews.bg

У неділю, 25 жовтня, у Болгарії розпочалися президентські вибори, на яких за посаду глави держави змагаються 27 пар кандидатів у президенти та віцепрезиденти. Головною фавориткою перегонів залишається чинна президентка Іліяна Йотова, яку підтримує прем'єр-міністр Румен Радев, тоді як її основним суперником вважають проукраїнського кандидата Андрея Гюрова.

Про початок виборів повідомляє портал Новини.LIVE.

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Жінка голосує в Болгарії. Фото: Reuters

Вибори в Болгарії: що варто знати

Чинною президенткою Болгарії є Йотова, яка обійняла посаду в січні 2026 року після дострокової відставки Румена Радева. Останній перейшов до парламентської політики та після перемоги своєї політичної сили на квітневих виборах очолив уряд.

Зазначимо, що Болгарія є парламентською республікою, тому президент має переважно представницькі повноваження. Водночас він є верховним головнокомандувачем, може накладати вето на закони, призначає дипломатичних представників за поданням уряду та виконує важливі функції під час політичних криз. Однак уряд наразі має більшу владу в країні.

Прем'єр країни Радев, який підтримує Йотову, неодноразово виступав проти надання Україні військової допомоги та закликав до переговорів із Росією. Кандидатка в президенти також дотримується стриманої позиції щодо військової підтримки Києва.

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Лідери на виборах президента Болгарії

За результатами опитування різних болгарських соціологічних агенцій, чинну президентку Йотову підтримує понад 41%–47% виборців. Її головний суперник Гюров отримає більше ніж 28%–30% підтримки. Цей кандидат підтримує співпрацю з Україною, що й успішно робив у перші роки повномасштабної війни.

На третьому місці перебуває лідер проросійської партії "Відродження" Костадін Костадінов із результатом понад 10%–12%.

Гюров виступає за зміцнення співпраці з Європейським Союзом і НАТО та підтримку України. Натомість Костадінов відомий проросійськими поглядами.

У Болгарії право голосу мають близько 6,59 млн громадян. Серед них приблизно 46 тисяч молодих людей голосуватимуть уперше.

Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00. Якщо біля них залишатимуться виборці, голосування можуть продовжити ще на годину.

Для перемоги в першому турі необхідно отримати понад половину дійсних голосів за умови участі більш ніж 50% виборців. Соціологи прогнозують явку приблизно 40%, тому найбільш імовірним сценарієм залишається другий тур 1 листопада.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в Болгарії екстрено приземлився пасажирський літак через повідомлення про можливий вибуховий пристрій на борту. Після посадки повітряне судно перевірили правоохоронці та спеціальні служби.

Також Новини.LIVE писав, що в Болгарії невідомі навмисно підпалили антени супутникового зв'язку Starlink, пов'язані з Україною. Внаслідок серії атак було пошкоджено більшість обладнання на об'єкті. Болгарські правоохоронці розпочали розслідування та встановлювали причетних до підпалів.