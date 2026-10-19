У Болгарії екстренно приземлився літак через загрозу вибуху
Літак авіакомпанії Austrian Airlines, який виконував рейс із Тель-Авіва до Відня, змінив маршрут і здійснив екстрену посадку в столиці Болгарії Софії через повідомлення про загрозу вибуху. Після приземлення пасажирів евакуювали, а літак перевірили. Вибухівки не виявили.
Про це повідомляє BBC, інформує Новини.LIVE.
Що відомо про інцидент
Літак Airbus A320 вилетів із Тель-Авіва до Відня ввечері в неділю, 18 жовтня. Однак після повідомлення про загрозу вибуху екіпаж змінив курс і спрямував повітряне судно до Болгарії.
За даними Міністерства транспорту Болгарії, після приземлення в Софії пасажирів евакуювали. Для супроводу авіалайнера болгарські військово-повітряні сили підняли в повітря винищувач МіГ-29.
На борту перебували 51 пасажир і шестеро членів екіпажу. Інформації про постраждалих немає.
Болгарські та ізраїльські медіа повідомляли про загрозу вибуху. Представник Austrian Airlines підтвердив BBC, що авіакомпанія отримала таке повідомлення, однак не надав додаткових подробиць.
Чи виявили вибухівку на борту
Після приземлення в Софії, приблизно через 30 хвилин після першого повідомлення про загрозу, відповідні служби перевірили літак.
Зрештою авіакомпанія підтвердила, що жодної загрози не виявили. Після перевірки літак продовжив рейс до Відня з усіма пасажирами на борту.
За фактом інциденту розпочали розслідування.
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