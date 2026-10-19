Аеропорт Васил Левскі в Софії. Фото: GettyImages

Літак авіакомпанії Austrian Airlines, який виконував рейс із Тель-Авіва до Відня, змінив маршрут і здійснив екстрену посадку в столиці Болгарії Софії через повідомлення про загрозу вибуху. Після приземлення пасажирів евакуювали, а літак перевірили. Вибухівки не виявили.

Про це повідомляє BBC, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про інцидент

Літак Airbus A320 вилетів із Тель-Авіва до Відня ввечері в неділю, 18 жовтня. Однак після повідомлення про загрозу вибуху екіпаж змінив курс і спрямував повітряне судно до Болгарії.

За даними Міністерства транспорту Болгарії, після приземлення в Софії пасажирів евакуювали. Для супроводу авіалайнера болгарські військово-повітряні сили підняли в повітря винищувач МіГ-29.

На борту перебували 51 пасажир і шестеро членів екіпажу. Інформації про постраждалих немає.

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Болгарські та ізраїльські медіа повідомляли про загрозу вибуху. Представник Austrian Airlines підтвердив BBC, що авіакомпанія отримала таке повідомлення, однак не надав додаткових подробиць.

Чи виявили вибухівку на борту

Після приземлення в Софії, приблизно через 30 хвилин після першого повідомлення про загрозу, відповідні служби перевірили літак.

Зрештою авіакомпанія підтвердила, що жодної загрози не виявили. Після перевірки літак продовжив рейс до Відня з усіма пасажирами на борту.

За фактом інциденту розпочали розслідування.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Болгарії підпалили антени Starlink, пов’язані із забезпеченням зв’язку для України. Інцидент привернув увагу до безпеки інфраструктури супутникового зв’язку, яка має значення для роботи мережі в регіоні.

Також Новини.LIVE писали, що Росія атакувала цивільні судна в районі Болгарії. Унаслідок удару одне судно затонуло, а інше зазнало значних пошкоджень.