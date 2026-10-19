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Главная Новости дня В Болгарии самолет совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва

В Болгарии самолет совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва

Ua ru
19 октября 2026 14:01
Самолет Austrian Airlines совершил экстренную посадку в Болгарии из-за угрозы взрыва GettyImages
Аэропорт "Васил Левски" в Софии. Фото: GettyImages

Самолет авиакомпании Austrian Airlines, выполнявший рейс из Тель-Авива в Вену, изменил маршрут и совершил экстренную посадку в столице Болгарии Софии из-за сообщения об угрозе взрыва. После приземления пассажиров эвакуировали, а самолет проверили. Взрывчатки не обнаружили.

Об этом сообщает BBC, передает Новини.LIVE.

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Что известно об инциденте

Самолет Airbus A320 вылетел из Тель-Авива в Вену вечером в воскресенье, 18 октября. Однако после сообщения об угрозе взрыва экипаж изменил курс и направил воздушное судно в Болгарию.

По данным Министерства транспорта Болгарии, после приземления в Софии пассажиров эвакуировали. Для сопровождения авиалайнера болгарские военно-воздушные силы подняли в воздух истребитель МиГ-29.

На борту находились 51 пассажир и шесть членов экипажа. Информации о пострадавших нет.

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Болгарские и израильские СМИ сообщали об угрозе взрыва. Представитель Austrian Airlines подтвердил BBC, что авиакомпания получила такое сообщение, однако не предоставил дополнительных подробностей.

Обнаружили ли взрывчатку на борту

После приземления в Софии, примерно через 30 минут после первого сообщения об угрозе, соответствующие службы проверили самолет.

В итоге авиакомпания подтвердила, что никакой угрозы обнаружено не было. После проверки самолет продолжил рейс в Вену со всеми пассажирами на борту.

По факту инцидента начато расследование.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Болгарии подожгли антенны Starlink, связанные с обеспечением связи для Украины. Инцидент привлек внимание к безопасности инфраструктуры спутниковой связи, которая имеет значение для работы сети в регионе.

Также Новини.LIVE писали, что Россия атаковала гражданские суда в районе Болгарии. В результате удара одно судно затонуло, а другое получило значительные повреждения.

аэропорты взрыв Болгария угроза Тель-Авив
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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