Администрация президента Болгарии. Фото: euronews.bg

В воскресенье, 25 октября, в Болгарии начались президентские выборы, на которых за пост главы государства борются 27 пар кандидатов в президенты и вице-президенты. Главным фаворитом гонки остается действующий президент Илияна Йотова, которую поддерживает премьер-министр Румен Радев, тогда как ее основным соперником считают проукраинского кандидата Андрея Гюрова.

О начале выборов сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Женщина голосует в Болгарии. Фото: Reuters

Выборы в Болгарии: что стоит знать

Действующим президентом Болгарии является Йотова, которая вступила в должность в январе 2026 года после досрочной отставки Румена Радева. Последний перешел в парламентскую политику и после победы своей политической силы на апрельских выборах возглавил правительство.

Отметим, что Болгария является парламентской республикой, поэтому президент обладает преимущественно представительскими полномочиями. В то же время он является верховным главнокомандующим, может накладывать вето на законы, назначает дипломатических представителей по представлению правительства и выполняет важные функции во время политических кризисов. Однако правительство сейчас обладает большей властью в стране.

Премьер-министр страны Радев, который поддерживает Йотову, неоднократно выступал против предоставления Украине военной помощи и призывал к переговорам с Россией. Кандидат в президенты также придерживается сдержанной позиции относительно военной поддержки Киева.

Читайте также:

Лидеры на выборах президента Болгарии

По результатам опросов различных болгарских социологических агентств, действующего президента Йотову поддерживают более 41%–47% избирателей. Ее главный соперник Гюров получит более 28%–30% поддержки. Этот кандидат выступает за сотрудничество с Украиной, которое он успешно развивал в первые годы полномасштабной войны.

На третьем месте находится лидер пророссийской партии "Возрождение" Костадин Костадинов с результатом более 10%–12%.

Гюров выступает за укрепление сотрудничества с Европейским Союзом и НАТО и поддержку Украины. В свою очередь, Костадинов известен пророссийскими взглядами.

В Болгарии право голоса имеют около 6,59 млн граждан. Среди них примерно 46 тысяч молодых людей будут голосовать впервые.

Избирательные участки будут работать до 20:00. Если возле них останутся избиратели, голосование могут продлить еще на час.

Для победы в первом туре необходимо получить более половины действительных голосов при условии участия более 50% избирателей. Социологи прогнозируют явку примерно 40%, поэтому наиболее вероятным сценарием остается второй тур 1 ноября.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Болгарии экстренно приземлился пассажирский самолет из-за сообщения о возможном взрывном устройстве на борту. После посадки воздушное судно проверили правоохранители и специальные службы.

Также Новини.LIVE писал, что в Болгарии неизвестные намеренно подожгли антенны спутниковой связи Starlink, связанные с Украиной. В результате серии атак была повреждена большая часть оборудования на объекте. Болгарские правоохранители начали расследование и устанавливали причастных к поджогам.