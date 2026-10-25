Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Болгарии проходят президентские выборы: за этот пост борются 27 кандидатов

В Болгарии проходят президентские выборы: за этот пост борются 27 кандидатов

Ua ru
25 октября 2026 13:36
Президентские выборы в Болгарии: кто сегодня может победить euronews.bg
Администрация президента Болгарии. Фото: euronews.bg

В воскресенье, 25 октября, в Болгарии начались президентские выборы, на которых за пост главы государства борются 27 пар кандидатов в президенты и вице-президенты. Главным фаворитом гонки остается действующий президент Илияна Йотова, которую поддерживает премьер-министр Румен Радев, тогда как ее основным соперником считают проукраинского кандидата Андрея Гюрова.

О начале выборов сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Женщина голосует в Болгарии
Женщина голосует в Болгарии. Фото: Reuters

Выборы в Болгарии: что стоит знать

Действующим президентом Болгарии является Йотова, которая вступила в должность в январе 2026 года после досрочной отставки Румена Радева. Последний перешел в парламентскую политику и после победы своей политической силы на апрельских выборах возглавил правительство.

Отметим, что Болгария является парламентской республикой, поэтому президент обладает преимущественно представительскими полномочиями. В то же время он является верховным главнокомандующим, может накладывать вето на законы, назначает дипломатических представителей по представлению правительства и выполняет важные функции во время политических кризисов. Однако правительство сейчас обладает большей властью в стране.

Премьер-министр страны Радев, который поддерживает Йотову, неоднократно выступал против предоставления Украине военной помощи и призывал к переговорам с Россией. Кандидат в президенты также придерживается сдержанной позиции относительно военной поддержки Киева.

Читайте также:

Лидеры на выборах президента Болгарии

По результатам опросов различных болгарских социологических агентств, действующего президента Йотову поддерживают более 41%–47% избирателей. Ее главный соперник Гюров получит более 28%–30% поддержки. Этот кандидат выступает за сотрудничество с Украиной, которое он успешно развивал в первые годы полномасштабной войны.

На третьем месте находится лидер пророссийской партии "Возрождение" Костадин Костадинов с результатом более 10%–12%.

Гюров выступает за укрепление сотрудничества с Европейским Союзом и НАТО и поддержку Украины. В свою очередь, Костадинов известен пророссийскими взглядами.

В Болгарии право голоса имеют около 6,59 млн граждан. Среди них примерно 46 тысяч молодых людей будут голосовать впервые.

Избирательные участки будут работать до 20:00. Если возле них останутся избиратели, голосование могут продлить еще на час.

Для победы в первом туре необходимо получить более половины действительных голосов при условии участия более 50% избирателей. Социологи прогнозируют явку примерно 40%, поэтому наиболее вероятным сценарием остается второй тур 1 ноября.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в Болгарии экстренно приземлился пассажирский самолет из-за сообщения о возможном взрывном устройстве на борту. После посадки воздушное судно проверили правоохранители и специальные службы.

Также Новини.LIVE писал, что в Болгарии неизвестные намеренно подожгли антенны спутниковой связи Starlink, связанные с Украиной. В результате серии атак была повреждена большая часть оборудования на объекте. Болгарские правоохранители начали расследование и устанавливали причастных к поджогам.

Европейский союз выборы Болгария выборы в Болгарии президентские выборы
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации