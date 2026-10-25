В Сербии после двух лет протестов начались парламентские выборы

Бывший президент Сербии и кандидат в премьер-министры Александар Вучич. Фото: Reuters

В воскресенье, 25 октября, в Сербии проходят досрочные парламентские выборы, на которых бывший президент Александар Вучич стремится вернуться к власти в должности премьер-министра. Главными оппонентами стали представители студенческого движения, которое возникло после трагедии в Нови-Саде и идет во власть с программой антикоррупционных реформ.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

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Александар Вучич идет голосовать. Фото: Reuters

Парламентские выборы в Сербии

Досрочные выборы проходят после почти двух лет протестов, которые начались в ноябре 2024 года после обрушения навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Трагедия унесла жизни 16 человек и вызвала масштабные антикоррупционные демонстрации, участники которых сформировали свое движение.

В день голосования возле избирательных участков образовались длинные очереди, хотя явка по состоянию на 11:00 составляла всего 27,3%.

Заполненность избирательных участков в Сербии. Фото: Reuters

В очереди на избирательном участке почти два часа провел сам Вучич. Всего избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Первые предварительные результаты ожидаются примерно через два часа после завершения голосования.

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Вучич покинул президентский пост после второго срока и идет на выборы как лидер Сербской прогрессивной партии, которая обещает экономическое развитие, строительство инфраструктуры, повышение зарплат и пенсий.

Во внешней политике Вучич продолжит поддерживать отношения с Россией и Китаем, но декларирует стремление Сербии к вступлению в ЕС.

Студенческое движение сформировало список из 250 кандидатов, среди которых преподаватели, актеры и фермеры. Возглавляет его кардиолог Илия Срданович. Они выступают за борьбу с коррупцией, реформирование образования и прозрачность государственного управления.

По результатам предвыборного опроса, Сербская прогрессивная партия Вучича должна победить и получить примерно 47% голосов, а студенческое движение — 38–40%.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что 25 октября в Болгарии начались президентские выборы, в которых участвуют 27 пар кандидатов в президенты и вице-президенты. Действующего президента Илияну Йотову поддерживает наибольшее число избирателей, но победить в первом туре ей будет очень сложно.

Также Новини.LIVE писал, что Дональд Трамп допустил возможность в третий раз баллотироваться на пост президента США. Во время выступления в Айове он заявил, что считает себя вправе снова участвовать в выборах из-за якобы имевших место фальсификаций в 2020 году.