Вучич заявив, що йде у відставку з посади президента Сербії

Александар Вучич. Фото: Reuters

Президент Сербії Александар Вучич у неділю, 27 вересня, оголосив про те, що йде у відставку. Таким чином він завершив свій другий і останній п’ятирічний термін, відкривши шлях до дострокових президентських виборів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

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Що відомо про відставку Вучича і чому він це зробив

Як пише агентство, у неділю сотні прихильників Вучича вітали його перед будівлею адміністрації президента в центрі Белграда, де він зробив таку заяву:

"Це мій останній вечір у цій будівлі. Я віддано служив вам і моїй батьківщині, Сербії... Я пишаюся тим, чого ми досягли разом... До кінця грудня у нас відбудеться перший тур президентських виборів", — заявив сербський президент.

Зазначимо, що наприкінці червня Вучич уже говорив про свій намір піти у відставку та про те, що в Сербії відбудуться дострокові парламентські та президентські вибори.

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Згідно з конституцією країни, Ана Брнабіч, яка залишає посаду спікера парламенту, виконуватиме обов’язки президента до обрання нового. Reuters пише, що президентські вибори мають бути завершені протягом 90 днів, а виборча кампанія триватиме від 30 до 60 днів.

Також важливо підкреслити, що відставка Вучича, яка відбулася за 7 місяців до закінчення його терміну повноважень, сталася на тлі передвиборчої кампанії перед достроковими парламентськими виборами в Сербії 25 жовтня. І Вучич може бути призначений прем’єр-міністром, якщо його Сербська прогресивна партія (СНС) сформує новий уряд.

Очікується, що на дострокових парламентських виборах, які відбудуться наступного місяця, СНС Вучича та її союзники змагатимуться зі студентським антикорупційним рухом «Студенти перемагають» та «Європейською Сербією», альянсом прозахідних опозиційних партій.

Що передувало

Термін повноважень Вучича був серйозно підірваний у листопаді 2024 року, коли обвалився навіс нещодавно реконструйованого залізничного вокзалу в північному місті Нові-Сад, внаслідок чого загинули 16 осіб.

Катастрофа спричинила загальнонаціональні протести студентів та опозиції, які вимагали притягнення винних до відповідальності, прозорості в державних закупівлях, припинення систематичної корупції та дострокового проведення парламентських виборів.

Також правозахисні організації звинувачують Вучича та його союзників у посиленні авторитарного режиму, а антиурядові протестувальники заявляють, що їх били поліцейські та несправедливо затримували.

Що ще важливо знати

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Вучич оголосив про поліпшення залізничного сполучення з Україною. Він зазначив, що розвиток транспортної інфраструктури в межах Карпатського регіону відкриває для його країни нові можливості співпраці з європейськими державами.

Також ми писали, що, за словами Вучича, Сербія підтримує прагнення України до вступу в Євросоюз.