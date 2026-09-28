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Главная Новости дня Президент Сербии объявил о своей отставке: в стране пройдут выборы

Президент Сербии объявил о своей отставке: в стране пройдут выборы

Ua ru
28 сентября 2026 02:57
Вучич заявил, что идет в отставку с поста президента Сербии
Александар Вучич. Фото: Reuters

Президент Сербии Александар Вучич в воскресенье 27 сентября объявил о том, что идет в отставку. Таким образом он завершил свой второй и последний пятилетний срок, открыв путь к досрочным президентским выборам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

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Что известно об отставке Вучича и почему он это сделал

Как пишет агентство, в воскресенье сотни сторонников Вучича приветствовали его перед зданием администрации президента в центре Белграда, где он сделал следующее заявление:

"Это мой последний вечер в этом здании. Я преданно служил вам и моей родине, Сербии... Я горжусь тем, чего мы достигли вместе... К концу декабря у нас состоится первый тур президентских выборов", — заявил сербский президент.

Отметим, что в конце июня Вучич уже говорил о своем намерении уйти в отставку и о том, что в Сербии пройдут досрочные парламентские и президентские выборы.

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Согласно конституции страны, уходящая с поста спикера парламента Ана Брнабич будет исполнять обязанность президента до избрания нового. Reuters пишет, что президентские выборы должны быть завершены в течение 90 дней, а избирательная кампания продлиться от 30 до 60 дней.

Также важно подчеркнуть, что отставка Вучича, которая произошла за 7 месяцев до окончания его срока полномочий, случилась на фоне предвыборной кампании перед досрочными парламентскими выборами в Сербии 25 октября. И Вучич может быть назначен премьер-министром, если его Сербская прогрессивная партия (СНС) сформирует новое правительство.

Ожидается, что на предстоящих в следующем месяце досрочных парламентских выборах СНС Вучича и ее союзники сразятся со студенческим антикоррупционным движением "Студенты побеждают" и "Европейской Сербией", альянсом прозападных оппозиционных партий.

Что предшествовало

Срок полномочий Вучича был серьезно подорван в ноябре 2024 года, когда обрушился навес недавно реконструированного железнодорожного вокзала в северном городе Нови-Сад, в результате чего погибли 16 человек.

Катастрофа вызвала общенациональные протесты студентов и оппозиции, которые требовали привлечения к ответственности виновных, прозрачности в государственных закупках, прекращения систематической коррупции и досрочного проведения парламентских выборов.

Также правозащитные организации обвиняют Вучича и его союзников в усилении авторитарного режима, а антиправительственные протестующие заявляют, что их избивали полицейские и несправедливо задерживали.

Что еще важно знать

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Вучич объявил об улучшении железнодорожного сообщения с Украиной. Он сказал, что развитие транспортной инфраструктуры в пределах Карпатского региона открывает для его страны новые возможности сотрудничества с европейскими государствами.

Также мы писали, что по словам Вучича, Сербия поддерживает стремление Украины к вступлению в Евросоюз.

выборы Сербия президент отставка Александар Вучич
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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