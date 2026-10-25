Парламентські вибори в Сербії: Вучич визнав поразку
Колишній президент Сербії Александар Вучич, який очолював список "Александар Вучич — Об’єднана Сербія" та претендував на посаду прем’єр-міністра, виступив із заявою після закриття виборчих дільниць у неділю, 25 жовтня. За його оцінкою, список, підтриманий студентським рухом, може отримати більшість місць у парламенті. Водночас Вучич наголосив, що остаточного підрахунку голосів ще немає.
Про це повідомляє Clash Reports, передає Новини.LIVE.
Які результати парламентських виборів у Сербії
За попередньою проєкцією Ipsos і Центру за вільні вибори та демократію (CeSID), студентський список набирає близько 52% голосів. Він може отримати 138–139 місць у парламенті зі 250. Список "Александар Вучич — Об’єднана Сербія" має 39,3% голосів і може здобути близько 104 мандатів.
Проте остаточні результати ще не були оголошені.
Що сказав Вучич
Після оголошення попередніх оцінок Вучич звинуватив опонентів у тому, що їхню кампанію підтримували іноземні сили. Він згадав низку європейських країн і "глибинну американську державу", яка, за його словами, виступає проти президента США Дональда Трампа.
"Я вітаю їх, хоча вони лише виконавці роботи. Виконавці брудної роботи, яку хтось інший спланував, щоб повалити суверенну країну. На мить вам вдалося досягти успіху. Але як довго це триватиме — побачимо", — заявив Вучич.
Він також попередив про можливі зміни настроїв у суспільстві протягом наступних місяців.
"Ви побачите: через шість місяців уже ніхто не буде щасливим і радісним", — сказав політик.
Окремо Вучич заявив, що до березня або квітня проти Російської Федерації запровадять санкції. Він також наголосив, що не збирається залишати Сербію та продовжить політичну боротьбу.
"На волі чи у в'язниці, де б я не був, я переможу їх набагато швидше, ніж вони думають. Від сьогодні ми починаємо готуватися. Ми їх переможемо", — заявив Вучич.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що студентський рух у Сербії набрав сили після трагедії на залізничному вокзалі в Новому Саді в листопаді 2024 року. Тоді через обвал навісу загинули 16 людей. Після цього студенти почали багатомісячні протести, вимагаючи боротьби з корупцією та відповідальності посадовців.
Також Новини.LIVE писали, що Сербська прогресивна партія заявила про напад на Ангеліну Вучич, матір Александара Вучича, у Белграді. За версією політсили, кілька молодих чоловіків штовхали жінку, кричали на неї та порвали пакети з продуктами. У партії повідомили, що Ангеліна Вучич звернулася до поліції.