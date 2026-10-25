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Головна Новини дня Парламентські вибори в Сербії: Вучич визнав поразку

Парламентські вибори в Сербії: Вучич визнав поразку

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25 жовтня 2026 23:56
Вучич визнав поразку на виборах у Сербії: хто переміг Reuters
Експрезидент Сербії та кандидат у прем'єри Александар Вучич. Фото: Reuters

Колишній президент Сербії Александар Вучич, який очолював список "Александар Вучич — Об’єднана Сербія" та претендував на посаду прем’єр-міністра, виступив із заявою після закриття виборчих дільниць у неділю, 25 жовтня. За його оцінкою, список, підтриманий студентським рухом, може отримати більшість місць у парламенті. Водночас Вучич наголосив, що остаточного підрахунку голосів ще немає.

Про це повідомляє Clash Reports, передає Новини.LIVE.

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Які результати парламентських виборів у Сербії

За попередньою проєкцією Ipsos і Центру за вільні вибори та демократію (CeSID), студентський список набирає близько 52% голосів. Він може отримати 138–139 місць у парламенті зі 250. Список "Александар Вучич — Об’єднана Сербія" має 39,3% голосів і може здобути близько 104 мандатів.

Проте остаточні результати ще не були оголошені.

Що сказав Вучич

Після оголошення попередніх оцінок Вучич звинуватив опонентів у тому, що їхню кампанію підтримували іноземні сили. Він згадав низку європейських країн і "глибинну американську державу", яка, за його словами, виступає проти президента США Дональда Трампа.

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"Я вітаю їх, хоча вони лише виконавці роботи. Виконавці брудної роботи, яку хтось інший спланував, щоб повалити суверенну країну. На мить вам вдалося досягти успіху. Але як довго це триватиме — побачимо", — заявив Вучич.

Він також попередив про можливі зміни настроїв у суспільстві протягом наступних місяців.

"Ви побачите: через шість місяців уже ніхто не буде щасливим і радісним", — сказав політик.

Окремо Вучич заявив, що до березня або квітня проти Російської Федерації запровадять санкції. Він також наголосив, що не збирається залишати Сербію та продовжить політичну боротьбу.

"На волі чи у в'язниці, де б я не був, я переможу їх набагато швидше, ніж вони думають. Від сьогодні ми починаємо готуватися. Ми їх переможемо", — заявив Вучич.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що студентський рух у Сербії набрав сили після трагедії на залізничному вокзалі в Новому Саді в листопаді 2024 року. Тоді через обвал навісу загинули 16 людей. Після цього студенти почали багатомісячні протести, вимагаючи боротьби з корупцією та відповідальності посадовців.

Також Новини.LIVE писали, що Сербська прогресивна партія заявила про напад на Ангеліну Вучич, матір Александара Вучича, у Белграді. За версією політсили, кілька молодих чоловіків штовхали жінку, кричали на неї та порвали пакети з продуктами. У партії повідомили, що Ангеліна Вучич звернулася до поліції.

вибори Сербія уряд Александар Вучич парламентські вибори
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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