ДПСУ: підозрювана в замаху на вбиство в Монако законно в’їхала в Україну

Анастасія Березовська та перевірка документів на кордоні. Фото: скриншот, Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, черги на кордоні, перевірка документів на кордоні. Колаж: Новини.LIVE

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

У Державній прикордонній службі повідомили, що підозрювана у скоєнні замаху на вбивство в Князівстві Монако вʼїхала на територію України законно через один з пунктів пропуску. Йдеться про Анастасію Березовську, яку знайшли вбитою на Київщині.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Новини.LIVE.

Анастасія Березовська законно потрапила в Україні

Прикордонники розповіли, що на момент перетину кордону 1 липня жодних обмежень чи обставин, повʼязаних із пропуском цієї українки не було. Під час прикордонного контролю щодо неї не було жодних спрацювань у базах даних, зокрема Інтерполу, які б свідчили про перебування в розшуку.

"Відмітимо, усі пункти пропуску через державний кордон України підключені до бази даних Інтерполу. Це дозволяє Державній прикордонній службі України миттєво перевіряти осіб, автомобілі та документи, що перебувають у міжнародному розшуку на момент перетину кордону", — йдеться у повідомленні.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Що передувало

Як писали Новини.LIVE, 29 червня у Монако намагалися скоїти замах на бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Відомо, що у 2019 році він відмовився від громадянства України та став громадянином Кіпру.

Внаслідок вибуху бомби в житловому будинку поранення отримав Єрмолаєв та його родина. Повідомлялося, що рюкзак із вибухівкою залишили у вестибюлі будівлі. Відомо, що бізнесмен перебуває під санкціями України з грудня 2023 року.

Згодом слідчі Монако ідентифікували підозрюваного у теракті. Як з’ясувалося, злочин вчинила жінка, що маскувалася під чоловіка. Вона є громадянкою України та проживає в Німеччині. Згодом Інтерпол показав фото та прикмети жінки.

Відомо, що Єрмолаєв уже вийшов з коми та наразі перебуває в лікарні в Марселі. Його дружині ампутували обидві ноги, а 13-річна дитина залишається в лікарні.

А 6 липня у Київській області виявили мертвою Анастасію Березовську, якій раніше повідомили про підозру у справі щодо замаху на Єрмолаєва. У межах розслідування правоохоронці затримали двох підозрюваних. Йдеться про колишнього співробітника силових органів та чинного службовця ГУР МО України.

Під час обшуків у одного з підозрюваних виявили підвальне приміщення, облаштоване під катівню. Крім того, слідчі встановили фінансовий зв’язок між фігурантами та загиблою.

Затриманим оголосили підозри. За інформацією правоохоронців, фігуранти вчинили злочин навмисно та за попередньою змовою.