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Головна Новини дня Убивство Березовської: затриманим оголосили про підозру

Убивство Березовської: затриманим оголосили про підозру

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 00:07
Затриманим у справі про вбивство Березовської повідомили про підозру
Підозрюваний у вбивстві Анастасії Березовської із правоохоронцями. Фото: Прокуратура України

Українські правоохоронці оголосили про підозру двом чоловікам, яких вважають причетними до вбивства Анастасії Березовської — підозрюваної в замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Слідчі вважають, що фігуранти вчинили злочин навмисно та за попередньою змовою. Справу розслідують за фактом умисного вбивства.

Про це у вівторок, 7 липня, повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Новини.LIVE.

Що відомо про вбивство Березовської

За даними слідства, чоловіки розправилися з Березовською одразу після її повернення в Україну. Жінка прибула на Батьківщину автобусом 1 липня. Уже наступного дня європейські правоохоронці оголосили її в міжнародний розшук, тому що підозрювали в замаху на вбивство українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва та його родини в Монако.

Щоб розплутати цю справу, українські детективи детально дослідили всі маршрути пересування жінки та встановили коло її спілкування. Під підозру потрапили двоє чоловіків — колишній правоохоронець та чинний співробітник Головного управління розвідки Міноборони. Раніше ці люди неодноразово переказували гроші на крипто- та банківські рахунки Анастасії Березовської, через що їх спочатку перевіряли на зв'язок із подіями в Монако.

Під час термінових слідчих дій один із фігурантів зізнався у злочині та розповів про участь другого затриманого. Після цього правоохоронці провели слідчий експеримент і виявили місце, де вбивці сховали тіло загиблої.

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Підозрюваний у вбивстві Анастасії Березовської із правоохоронцем
Правоохоронець і підозрюваний у вбивстві Анастасії Березовської. Фото: Прокуратура України

Наразі суд вирішує питання про відправлення обох затриманих під варту без права на заставу. Офіс Генпрокурора співпрацює з колегами із Князівства Монако та вже передав їм усю наявну інформацію. Слідчі продовжують розслідування, щоб встановити замовників та інших людей, які можуть бути причетними до замаху на родину в Монако.

Раніше Новини.LIVE повідомляв про те, що ввечері, 29 червня, стався потужний вибух в елітному житловому будинку на вулиці Реверанд-Пер-Луї-Фролла в Монако — постраждали троє людей. Влада князівства назвала інцидент "безпрецедентним для країни злочином". За даними слідства, невідомий зловмисник залишив у вестибюлі будівлі рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм, після чого втік у бік французького міста Босолей.

Також Новини.LIVE з посиланням на Nice-Matin писав, що Вадим Єрмолаєв, на якого скоїли замах у Монако, уже почувається краще. Чоловік вийшов із коми. Анні Насобіній, яка теж постраждала від вибуху, ампутували обидві ноги, а життю 13-річної дитини нічого не загрожує.

вбивство Монако підозра
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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