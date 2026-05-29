Чорний список ООН: Росію вперше визнали відповідальною за насильство

Організація Об'єднаних Націй уперше внесла збройні та силові структури Російської Федерації до "чорного списку" через масове застосування сексуального насильства під час війни в Україні. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що міжнародна інституція змогла офіційно підтвердити понад три сотні таких злочинів, скоєних переважно проти українських чоловіків.

Про це заявив Дмитро Лубінець.

Міжнародна моніторингова група Організації Об'єднаних Націй зафіксувала та підтвердила 310 фактів сексуального насильства, безпосередньо пов'язаного із бойовими діями та окупацією.

Ці злочини російські війська вчиняли як у захоплених українських регіонах, так і безпосередньо в межах Російської Федерації. Жертвами протиправних дій ставали не лише цивільні затримані особи, а й військовополонені. При цьому зібрані ООН дані свідчать, що у переважній більшості випадків від подібного знущання постраждали саме чоловіки.

Водночас реальна картина щодо військових злочинів може бути значно масштабнішою, оскільки влада Росії планомірно блокує роботу закордонних спостерігачів, і не дає провести всебічну перевірку фактів.

"Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, яке системно застосовується російськими окупаційними силами, є тяжким воєнним злочином та грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Йдеться не про поодинокі випадки, а про цілеспрямовану практику катувань, приниження та психологічного терору щодо українських військовополонених і цивільних", — заявив Лубінець.

З огляду на це Дмитро Лубінець закликав світових лідерів та міжнародну спільноту забезпечити негайний і безперешкодний доступ Міжнародного Комітету Червоного Хреста та місій ООН до всіх місць утримання українців.

Крім того, українська сторона вимагає суттєво посилити міжнародний тиск та механізми відповідальності щодо Російської Федерації, а також притягнути до відповідальності абсолютно всіх винних від безпосередніх виконавців на місцях до вищого військово-політичного керівництва Росії.

