Черный список ООН: Россию впервые признали ответственной за насилие

Дмитрий Лубинец.

Организация Объединенных Наций впервые внесла вооруженные и силовые структуры Российской Федерации в "черный список" из-за массового применения сексуального насилия во время войны в Украине. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что международная организация смогла официально подтвердить более трех сотен таких преступлений, совершенных преимущественно против украинских мужчин.

Международная мониторинговая группа Организации Объединенных Наций зафиксировала и подтвердила 310 фактов сексуального насилия, непосредственно связанного с боевыми действиями и оккупацией.

Эти преступления российские войска совершали как в захваченных украинских регионах, так и непосредственно в пределах Российской Федерации. Жертвами противоправных действий становились не только гражданские задержанные лица, но и военнопленные. При этом собранные ООН данные свидетельствуют, что в подавляющем большинстве случаев от подобного издевательства пострадали именно мужчины.

В то же время реальная картина по военным преступлениям может быть значительно масштабнее, поскольку власти России планомерно блокируют работу зарубежных наблюдателей, и не дают провести всестороннюю проверку фактов.

"Сексуальное насилие, связанное с конфликтом, которое системно применяется российскими оккупационными силами, является тяжким военным преступлением и грубым нарушением международного гуманитарного права. Речь идет не о единичных случаях, а о целенаправленной практике пыток, унижения и психологического террора в отношении украинских военнопленных и гражданских", — заявил Лубинец.

Учитывая это, Дмитрий Лубинец призвал мировых лидеров и международное сообщество обеспечить немедленный и беспрепятственный доступ Международного Комитета Красного Креста и миссий ООН ко всем местам содержания украинцев.

Кроме того, украинская сторона требует существенно усилить международное давление и механизмы ответственности в отношении Российской Федерации, а также привлечь к ответственности абсолютно всех виновных от непосредственных исполнителей на местах до высшего военно-политического руководства России.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российским войскам буквально дают задачи совершать надругательство над телами убитых украинских военных. Подобный приказ удалось перехватить украинским военным во время прослушивания сетей связи.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утвердил приказ, который предусматривает расширение системы сбора, обработки и хранения данных о военных преступлениях, совершенных российскими оккупационными силами. В документе прописаны правила фиксации доказательств нарушений норм международного гуманитарного права во время выполнения боевых и специальных операций.

В Мониторинговой миссии ООН заявили, что первые месяцы 2026 года стали самыми трагическими для мирного населения Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. По информации миссии, количество погибших и раненых гражданских почти вдвое превысило показатели 2024 года. На этом фоне Украина призывает к срочному запуску политико-правового механизма, который позволит устранить Россию из Организации Объединенных Наций.

Европейский суд по правам человека официально признал Российскую Федерацию виновной в масштабных нарушениях прав человека в отношении граждан Украины, которые продолжаются еще с 2014 года.