ВАКС переніс засідання щодо застави Анни Скороход

В Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду знову не відбулося розгляд питання щодо зміни розміру застави народної депутатки Анни Скороход. Судове засідання було відкладене у зв’язку з необхідністю часу для ознайомлення сторони захисту з апеляційною скаргою, поданою адвокатом.

Про це із зали суду повідомив журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Як повідомили під час засідання, суд погодився з аргументами захисту щодо потреби додаткового часу для вивчення матеріалів, у зв’язку з чим розгляд справи перенесли. Наступне засідання в Апеляційна палата ВАКС призначене на 8 січня, початок буде о 14:00.

Нагадаємо, що Анна Скороход є фігуранткою кримінального провадження, у межах якого її підозрюють в організації злочинної групи та підбурюванні до надання неправомірної вигоди. Сама народна депутатка неодноразово публічно заявляла, що вважає справу політично вмотивованою та називає її проявом тиску з боку влади.

Попри це, у мережі з'являлося відео, де Анна Скороход вимагає хабаря за введення санкцій з боку РНБО проти компанії.

Кілька днів тому за Анну Скороход внесли заставу у 3 млн гривень і зобов'язали її перебувати в Києві із носінням електронного браслета.