Україна
Апеляційна палата ВАКС відклала розгляд застави Скороход

Апеляційна палата ВАКС відклала розгляд застави Скороход

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 14:30
ВАКС переніс засідання щодо застави Анни Скороход
Анна Скороход у залі суду. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

В Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду знову не відбулося розгляд питання щодо зміни розміру застави народної депутатки Анни Скороход. Судове засідання було відкладене у зв’язку з необхідністю часу для ознайомлення сторони захисту з апеляційною скаргою, поданою адвокатом.

Про це із зали суду повідомив журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет.



ВАКС переніс засідання щодо зміни розміру застави для Анни Скороход

Як повідомили під час засідання, суд погодився з аргументами захисту щодо потреби додаткового часу для вивчення матеріалів, у зв’язку з чим розгляд справи перенесли. Наступне засідання в Апеляційна палата ВАКС призначене на 8 січня, початок буде о 14:00.

Нагадаємо, що Анна Скороход є фігуранткою кримінального провадження, у межах якого її підозрюють в організації злочинної групи та підбурюванні до надання неправомірної вигоди. Сама народна депутатка неодноразово публічно заявляла, що вважає справу політично вмотивованою та називає її проявом тиску з боку влади.

Попри це, у мережі з'являлося відео, де Анна Скороход вимагає хабаря за введення санкцій з боку РНБО проти компанії.

Кілька днів тому за Анну Скороход внесли заставу у 3 млн гривень і зобов'язали її перебувати в Києві із носінням електронного браслета. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
