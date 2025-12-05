Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Схема Скороход — з'явилося відео, як депутатка вимагає хабар

Схема Скороход — з'явилося відео, як депутатка вимагає хабар

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 17:04
З'явилося відео, як Анна Скороход вимагає хабар
Викриття нардепки Анни Скороход. Фото: НАБУ

Правоохоронці викрили злочину групу, яку очолювала нардепка Анна Скороход. Згодом Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео, на якому посадовиця вимагає гроші в обмін на санкції РНБО.

Відповідне відео НАБУ опублікувало у Telegram у п'ятницю, 5 грудня.

Реклама
Читайте також:

Відео містить ненормативну лексику, 18+.

З'явилося відео, як Скороход вимагає гроші в обмін на санкції РНБО

Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео, на якому видно й чути, як народна депутатка Анна Скороход вимагає хабар.

За даними НАБУ, злочинна група, яку очолювала Скороход, запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента. 

Злочинна група запевнила, що гроші передадуть посадовцям РНБО.

Однак ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки зловмисники не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про викриття злочинної групи, яку очолювала народна депутатка України.

Згодом Анна Скороход підтвердила, що в її квартирі проводять обшуки.

Пізніше в НАБУ повідомили, що народній депутатці, її помічнику та спільнику повідомили про підозру.

НАБУ корупція САП Анна Скороход розслідування покарання
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації