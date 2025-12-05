З'явилося відео, як Анна Скороход вимагає хабар

Викриття нардепки Анни Скороход. Фото: НАБУ

Правоохоронці викрили злочину групу, яку очолювала нардепка Анна Скороход. Згодом Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео, на якому посадовиця вимагає гроші в обмін на санкції РНБО.

Відповідне відео НАБУ опублікувало у Telegram у п'ятницю, 5 грудня.

Відео містить ненормативну лексику, 18+.

З'явилося відео, як Скороход вимагає гроші в обмін на санкції РНБО

Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео, на якому видно й чути, як народна депутатка Анна Скороход вимагає хабар.

За даними НАБУ, злочинна група, яку очолювала Скороход, запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.

Злочинна група запевнила, що гроші передадуть посадовцям РНБО.

Однак ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки зловмисники не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про викриття злочинної групи, яку очолювала народна депутатка України.

Згодом Анна Скороход підтвердила, що в її квартирі проводять обшуки.

Пізніше в НАБУ повідомили, що народній депутатці, її помічнику та спільнику повідомили про підозру.