Появилось видео, как Анна Скороход требует взятку

Разоблачение нардепа Анны Скороход. Фото: НАБУ

Правоохранители разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Анна Скороход. Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео, на котором чиновница требует деньги в обмен на санкции СНБО.

Соответствующее видео НАБУ опубликовало в Telegram в пятницу, 5 декабря.

Видео содержит ненормативную лексику, 18+.

Появилось видео, как Скороход требует деньги

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором видно и слышно, как народный депутат Анна Скороход требует взятку.

По данным НАБУ, преступная группа, которую возглавляла Скороход, предложили представителю бизнеса за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.

Преступная группа заверила, что деньги передадут должностным лицам СНБО.

Однако ни членам СНБО, ни другим должностным лицам средства так и не передали, поскольку злоумышленники не смогли найти лицо, которое бы согласилось совершить незаконные действия.

Напомним, сегодня стало известно о разоблачении преступной группы, которую возглавляла народный депутат Украины.

Впоследствии Анна Скороход подтвердила, что в ее квартире проводят обыски.

Позже в НАБУ сообщили, что народному депутату, ее помощнику и сообщнику сообщили о подозрении.