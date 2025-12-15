Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня За нардепку Скороход внесли понад 3 млн гривень застави, — ЗМІ

За нардепку Скороход внесли понад 3 млн гривень застави, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 05:06
Справа Скороход - за нардепку внесли заставу у понад 3 млн гривень
Анна Скороход. Фото: кадр з відео

За народну депутатку України Анну Скороход внесли застосування у 3 млн 28 тисяч гривень. Наразі вона перебуває у Києві із електронним браслетом контролю.

Про це в коментарі "Суспільному" заявив адвокат Олег Бургела.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про заставу за нардепку

За словами адвоката, заставу внесли "треті особи" 12 грудня після обіду, конкретних імен він не уточнив. Перед цим сама Скороход у суді заявляла, що не має таких коштів. Юрист уточнив, що внесені гроші не належать народній депутатці.

Наразі Скороход перебуває у Києві із електронним браслетом. Адвокат Бургела повідомив, що вже оскаржив запобіжний захід. Зокрема: захист просить зменшити суму застави та скасувати електронний браслет.

"Ми розуміємо, що застава залишиться, тому що триває досудове розслідування, але будемо просити зменшити розмір. Також не бачимо сенсу в електронному браслеті: як народна депутатка Скороход не обмежена в пересуванні Україною", — пояснив Бургела.

Також він додав, що 15 грудня у Вищому антикорупційному суді відбудеться засідання щодо арешту майна депутатки.

Нагадаємо, що 5 грудня НАБУ і САП разом із СБУ викрили злочинну групу, яку нібито очолювала Скороход. Правоохоронці оголосили підозру нардепці та її спільнику.

Згодом НАБУ показало відео, на якому Скороход вимагає хабар в обмін на санкції РНБО проти конкурентів.

суд корупція нардепи Анна Скороход застава Кримінал
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації