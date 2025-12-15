Справа Скороход - за нардепку внесли заставу у понад 3 млн гривень

За нардепку Скороход внесли понад 3 млн гривень застави, — ЗМІ
За народну депутатку України Анну Скороход внесли застосування у 3 млн 28 тисяч гривень. Наразі вона перебуває у Києві із електронним браслетом контролю.
Про це в коментарі "Суспільному" заявив адвокат Олег Бургела.
Що відомо про заставу за нардепку
За словами адвоката, заставу внесли "треті особи" 12 грудня після обіду, конкретних імен він не уточнив. Перед цим сама Скороход у суді заявляла, що не має таких коштів. Юрист уточнив, що внесені гроші не належать народній депутатці.
Наразі Скороход перебуває у Києві із електронним браслетом. Адвокат Бургела повідомив, що вже оскаржив запобіжний захід. Зокрема: захист просить зменшити суму застави та скасувати електронний браслет.
"Ми розуміємо, що застава залишиться, тому що триває досудове розслідування, але будемо просити зменшити розмір. Також не бачимо сенсу в електронному браслеті: як народна депутатка Скороход не обмежена в пересуванні Україною", — пояснив Бургела.
Також він додав, що 15 грудня у Вищому антикорупційному суді відбудеться засідання щодо арешту майна депутатки.
Нагадаємо, що 5 грудня НАБУ і САП разом із СБУ викрили злочинну групу, яку нібито очолювала Скороход. Правоохоронці оголосили підозру нардепці та її спільнику.
Згодом НАБУ показало відео, на якому Скороход вимагає хабар в обмін на санкції РНБО проти конкурентів.
