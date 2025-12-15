Дело Скороход - за нардепа внесли залог в более чем 3 млн гривен

Анна Скороход. Фото: кадр из видео

За народного депутата Украины Анну Скороход внесли применение в 3 млн 28 тысяч гривен. Сейчас она находится в Киеве с электронным браслетом контроля.

Об этом в комментарии "Суспільному" заявил адвокат Олег Бургела.

Что известно о залоге за нардепа

По словам адвоката, залог внесли "третьи лица" 12 декабря после обеда, конкретных имен он не уточнил. Перед этим сама Скороход в суде заявляла, что не имеет таких средств. Юрист уточнил, что внесенные деньги не принадлежат народному депутату.

Сейчас Скороход находится в Киеве с электронным браслетом. Адвокат Бургела сообщил, что уже обжаловал меру пресечения. В частности: защита просит уменьшить сумму залога и отменить электронный браслет.

"Мы понимаем, что залог останется, потому что продолжается досудебное расследование, но будем просить уменьшить размер. Также не видим смысла в электронном браслете: как народный депутат Скороход не ограничена в передвижении по Украине", — пояснил Бургела.

Также он добавил, что 15 декабря в Высшем антикоррупционном суде состоится заседание по аресту имущества депутата.

Напомним, что 5 декабря НАБУ и САП вместе с СБУ разоблачили преступную группу, которую якобы возглавляла Скороход. Правоохранители объявили подозрение нардепу и ее сообщнику.

Впоследствии НАБУ показало видео, на котором Скороход требует взятку в обмен на санкции СНБО против конкурентов.