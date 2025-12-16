Електронний браслет для Скороход — чи ходить нардепка до Ради

Анна Скороход. Фото: УНІАН

Народна депутатка від депутатської групи "За майбутнє" Анна Скороход, за яку нещодавно внесли заставу, з’явилася у Верховній Раді. За попередніми даними, вона носить електронний браслет контролю.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у вівторок, 16 грудня.

Заява Скороход у парламенті

Скороход зробила заяву у час, відведений для виступу фракцій та груп. Спочатку вона описала уявну країну з верховенством права, презумпцією невинуватості, незалежними судами, відсутністю війни, корупції та політичних переслідувань. І наголосила, що описане — лише сон, а реальність, за її словами, є "пародією РФ".

"Шановні колеги, якщо хтось думає, що мене зламали, якщо хтось думає, що мене налякали і знищили — вам це не вдасться. Ви маєте мене вбити, як Антона Полякова (нардепа, у якого були стосунки зі Скороход, — ред.), якщо ви хочете закрити мені рота. Інакше у вас це не вийде", — сказала депутатка.

Нагадаємо, 5 грудня стало відомо, що НАБУ, САП та СБУ викрили злочинну групу, яку нібито очолювала Скороход. Правоохоронці показали відео, на якому Скороход вимагає хабар. Після цього їй було оголошено підозру.

Суд обрав парламентарці запобіжний захід у вигляді 3 млн 28 тисяч гривень застави, яку вже внесли.