Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Підозрювана НАБУ нардепка Скороход виступила у Раді — відео

Підозрювана НАБУ нардепка Скороход виступила у Раді — відео

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 13:15
Електронний браслет для Скороход — чи ходить нардепка до Ради
Анна Скороход. Фото: УНІАН

Народна депутатка від депутатської групи "За майбутнє" Анна Скороход, за яку нещодавно внесли заставу, з’явилася у Верховній Раді. За попередніми даними, вона носить електронний браслет контролю.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у вівторок, 16 грудня.

Реклама
Читайте також:

Заява Скороход у парламенті

Скороход зробила заяву у час, відведений для виступу фракцій та груп. Спочатку вона описала уявну країну з верховенством права, презумпцією невинуватості, незалежними судами, відсутністю війни, корупції та політичних переслідувань. І наголосила, що описане — лише сон, а реальність, за її словами, є "пародією РФ".

"Шановні колеги, якщо хтось думає, що мене зламали, якщо хтось думає, що мене налякали і знищили  вам це не вдасться. Ви маєте мене вбити, як Антона Полякова (нардепа, у якого були стосунки зі Скороход,  ред.), якщо ви хочете закрити мені рота. Інакше у вас це не вийде", — сказала депутатка.

Нагадаємо, 5 грудня стало відомо, що НАБУ, САП та СБУ викрили злочинну групу, яку нібито очолювала Скороход.  Правоохоронці показали відео, на якому Скороход вимагає хабар. Після цього їй було оголошено підозру.

Суд обрав парламентарці запобіжний захід у вигляді 3 млн 28 тисяч гривень застави, яку вже внесли.

Верховна Рада Анна Скороход підозра виступ парламент
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації