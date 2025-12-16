Электронный браслет для Скороход — ходит ли нардеп в Раду

Анна Скороход. Фото: УНІАН

Народный депутат от депутатской группы "За майбутнє" Анна Скороход, за которую недавно внесли залог, появилась в Верховной Раде. По предварительным данным, она носит электронный браслет контроля.

Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента во вторник, 16 декабря.

Заявление Скороход в парламенте

Скороход сделала заявление во время, отведенное для выступления фракций и групп. Сначала она описала воображаемую страну с верховенством права, презумпцией невиновности, независимыми судами, отсутствием войны, коррупции и политических преследований. И подчеркнула, что описанное — лишь сон, а реальность, по ее словам, является "пародией РФ".

"Уважаемые коллеги, если кто-то думает, что меня сломали, если кто-то думает, что меня напугали и уничтожили — вам это не удастся. Вы должны меня убить, как Антона Полякова (нардепа, у которого были отношения со Скороход, — ред.), если вы хотите закрыть мне рот. Иначе у вас это не получится", — сказала депутат.

Напомним, 5 декабря стало известно, что НАБУ, САП и СБУ разоблачили преступную группу, которую якобы возглавляла Скороход. Правоохранители показали видео, на котором Скороход требует взятку. После этого ей было объявлено подозрение.

Суд избрал парламентарию меру пресечения в виде 3 млн 28 тысяч гривен залога, который уже внесли.