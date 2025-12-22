ВАКС перенес заседание по залогу Анны Скороход

Анна Скороход в зале суда. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда снова не состоялось рассмотрение вопроса об изменении размера залога народного депутата Анны Скороход. Судебное заседание было отложено в связи с необходимостью времени для ознакомления стороны защиты с апелляционной жалобой, поданной адвокатом.

Об этом из зала суда сообщил журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Как сообщили во время заседания, суд согласился с аргументами защиты о необходимости дополнительного времени для изучения материалов, в связи с чем рассмотрение дела перенесли. Следующее заседание в Апелляционная палата ВАКС назначено на 8 января, начало будет в 14:00.

Напомним, что Анна Скороход является фигуранткой уголовного производства, в рамках которого ее подозревают в организации преступной группы и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды. Сама народный депутат неоднократно публично заявляла, что считает дело политически мотивированным и называет его проявлением давления со стороны власти.

Несмотря на это, в сети появлялось видео, где Анна Скороход требует взятки за введение санкций со стороны СНБО против компании.

Несколько дней назад за Анну Скороход внесли залог в 3 млн гривен и обязали ее находиться в Киеве с ношением электронного браслета.