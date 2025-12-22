ВАКС перенес заседание по залогу Анны Скороход

Апелляционная палата ВАКС отложила рассмотрение залога Скороход
В Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда снова не состоялось рассмотрение вопроса об изменении размера залога народного депутата Анны Скороход. Судебное заседание было отложено в связи с необходимостью времени для ознакомления стороны защиты с апелляционной жалобой, поданной адвокатом.
Об этом из зала суда сообщил журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.
ВАКС перенес заседание по изменению размера залога для Анны Скороход
Как сообщили во время заседания, суд согласился с аргументами защиты о необходимости дополнительного времени для изучения материалов, в связи с чем рассмотрение дела перенесли. Следующее заседание в Апелляционная палата ВАКС назначено на 8 января, начало будет в 14:00.
Напомним, что Анна Скороход является фигуранткой уголовного производства, в рамках которого ее подозревают в организации преступной группы и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды. Сама народный депутат неоднократно публично заявляла, что считает дело политически мотивированным и называет его проявлением давления со стороны власти.
Несмотря на это, в сети появлялось видео, где Анна Скороход требует взятки за введение санкций со стороны СНБО против компании.
Несколько дней назад за Анну Скороход внесли залог в 3 млн гривен и обязали ее находиться в Киеве с ношением электронного браслета.
Читайте Новини.LIVE!