Зустріч на Алясці - чи віддасть Україна свої території

Міністр оборони США Піт Гегсет, коментуючи зустріч на Алясці президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, припустив можливі поступки і що "ніхто не буде задоволений". Проте шанс на завершення війни є.

Про це він сказав в ефірі Fox News.

"Це дуже складне поле битви, я не думаю, що Володимир Путін зустрівся б, якби не відчув цього напруження. І я думаю, що шанс є. Президент визначив параметри, як і Стів Віткофф та інші. Ми на боці сили в справі "миру через силу". Але на боці переговорів, знаєте, може бути обмін територіями. Будуть поступки. Ніхто не буде задоволений", — сказав Гегсет.

Також він додав, що Трамп — єдиний, хто зможе врегулювати військовий конфлікт.

"Ніхто інший не міг би створити умови, які призвели б до такої зустрічі. Президент Трамп вже змінив правила гри. Він створив умови для можливого врегулювання шляхом переговорів, що було його метою із самого початку", — каже очільник Пентагону.

Нагадаємо, 15 серпня відбудеться зустріч Трампа з Путіним в американському штаті Аляска.

Президент США заявив, що Зеленський має бути готовий "щось" підписати.

Своєю чергою Зеленський заявив, що дарувати свою землю окупанту українці не будуть.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, чому українського лідера Володимира Зеленського не буде на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня.

Також президент США припустив, що зустріч з російським диктатором може завершитися як добре, так і погано.