Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зустріч на Алясці — Пентагон припускає, що задоволених не буде

Зустріч на Алясці — Пентагон припускає, що задоволених не буде

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 11:09
Зустріч на Алясці - чи віддасть Україна свої території
Піт Гегсет. Фото: Associated Press

Міністр оборони США Піт Гегсет, коментуючи зустріч на Алясці президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, припустив можливі поступки і що "ніхто не буде задоволений". Проте шанс на завершення війни є.

Про це він сказав в ефірі Fox News.

Реклама
Читайте також:

Чому Путін погодився на переговори

"Це дуже складне поле битви, я не думаю, що Володимир Путін зустрівся б, якби не відчув цього напруження. І я думаю, що шанс є. Президент визначив параметри, як і Стів Віткофф та інші. Ми на боці сили в справі "миру через силу". Але на боці переговорів, знаєте, може бути обмін територіями. Будуть поступки. Ніхто не буде задоволений", — сказав Гегсет.

Також він додав, що Трамп — єдиний, хто зможе врегулювати військовий конфлікт.

"Ніхто інший не міг би створити умови, які призвели б до такої зустрічі. Президент Трамп вже змінив правила гри. Він створив умови для можливого врегулювання шляхом переговорів, що було його метою із самого початку", — каже очільник Пентагону.

Нагадаємо, 15 серпня відбудеться зустріч Трампа з Путіним в американському штаті Аляска. 

Президент США заявив, що Зеленський має бути готовий "щось" підписати.

Своєю чергою Зеленський заявив, що дарувати свою землю окупанту українці не будуть

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, чому українського лідера Володимира Зеленського не буде на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня.

Також президент США припустив, що зустріч з російським диктатором може завершитися як добре, так і погано.

володимир путін Дональд Трамп Пентагон угода війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації