Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Встреча на Аляске — Пентагон предполагает, что довольных не будет

Встреча на Аляске — Пентагон предполагает, что довольных не будет

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 11:09
Встреча на Аляске - отдаст ли Украина свои территории
Пит Хегсет. Фото: Associated Press

Министр обороны США Пит Хегсет, комментируя встречу на Аляске президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, допустил возможные уступки и что "никто не будет доволен". Однако шанс на завершение войны есть.

Об этом он сказал в эфире Fox News.

Реклама
Читайте также:

Почему Путин согласился на переговоры

"Это очень сложное поле битвы, я не думаю, что Владимир Путин встретился бы, если бы не почувствовал этого напряжения. И я думаю, что шанс есть. Президент определил параметры, как и Стив Уиткофф и другие. Мы находимся на стороне силы в деле "мира через силу". Но на стороне переговоров, знаете, может быть обмен территориями. Будут уступки. Никто не будет доволен", — сказал Хегсет.

Также он добавил, что Трамп — единственный, кто сможет урегулировать военный конфликт.

"Никто другой не мог бы создать условия, которые привели бы к такой встрече. Президент Трамп уже изменил правила игры. Он создал условия для возможного урегулирования путем переговоров, что было его целью с самого начала", — говорит глава Пентагона.

Напомним, 15 августа состоится встреча Трампа с Путиным в американском штате Аляска.

Президент США заявил, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать.

В свою очередь Зеленский заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему украинского лидера Владимира Зеленского не будет на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа.

Также президент США предположил, что встреча с российским диктатором может завершиться как хорошо, так и плохо.

владимир путин Дональд Трамп Пентагон соглашение война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации