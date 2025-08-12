Встреча на Аляске - отдаст ли Украина свои территории

Пит Хегсет. Фото: Associated Press

Министр обороны США Пит Хегсет, комментируя встречу на Аляске президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, допустил возможные уступки и что "никто не будет доволен". Однако шанс на завершение войны есть.

Об этом он сказал в эфире Fox News.

Реклама

Читайте также:

Почему Путин согласился на переговоры

"Это очень сложное поле битвы, я не думаю, что Владимир Путин встретился бы, если бы не почувствовал этого напряжения. И я думаю, что шанс есть. Президент определил параметры, как и Стив Уиткофф и другие. Мы находимся на стороне силы в деле "мира через силу". Но на стороне переговоров, знаете, может быть обмен территориями. Будут уступки. Никто не будет доволен", — сказал Хегсет.

Также он добавил, что Трамп — единственный, кто сможет урегулировать военный конфликт.

"Никто другой не мог бы создать условия, которые привели бы к такой встрече. Президент Трамп уже изменил правила игры. Он создал условия для возможного урегулирования путем переговоров, что было его целью с самого начала", — говорит глава Пентагона.

Напомним, 15 августа состоится встреча Трампа с Путиным в американском штате Аляска.

Президент США заявил, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать.

В свою очередь Зеленский заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему украинского лидера Владимира Зеленского не будет на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа.

Также президент США предположил, что встреча с российским диктатором может завершиться как хорошо, так и плохо.