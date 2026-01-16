Які зміни чекають на українців через надзвичайну ситуацію в енергетиці

Чоловік запалює свічку. Фото ілюстративне: depositphotos.com

В Україні послаблять комендантську годину та продовжать канікули у школах. Причиною таких нововведень є складна енергетична ситуація.

Послаблення комендантської години

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко 15 січня повідомила про впродовження заходів, метою яких є подолання надзвичайної ситуації в енергетиці. Одним із таких кроків є послаблення комендантської години на територіях, де виникли найбільші проблеми в енергосфері. Громадянам дозволять без перепусток перебувати на вулицях і у громадських місцях, зокрема у ТЦ, у яких є Пункти Незламності та обігріву. Розважальних закладів і руху такі привілеї не стосуватимуться. Територію, на якій послаблять комендантську годину, визначить комісія ТЕБ та НС, перше засідання якої відбудеться вже сьогодні, 16 січня.

Продовження канікул

Заклади дошкільної, професійної та вищої освіти відпочиватимуть до 1 лютого. Рішення щодо продовження канікул ухвалило Міністерство освіти та науки. За словами освітнього омбудсмена Надії Лещик, щоб відпрацювати заняття, як учні та студенти пропустять під час довготривалих зимових канікул, можна скасувати весняні канікули або навчатися не до кінця травня, а й у червні.

Больше Пунктів Незламності

На території України наразі функціонують понад десять тисяч Пунктів Незламності, 1 200 із них розгорнули в Києві. Упродовж доби планують відкрити додаткові локації, де громадяни зможуть заряджати гаджети та зігріватися. Йдеться про резерв із ще 3 300 пунктів. На період надзвичайної ситуації там ще й організують харчування.

Світло для житлових будинків

Житлові будинки з електроопаленням можуть віднести до об'єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити постійний обігрів. Відповідну ініціативу розглядає Кабмін. Упродовж доби мають проаналізувати ситуацію з опаленням, електро-, газо- й водопостачанням у Києві та на Київщині.

Обмеження рекламних підсвіток

Усі ОВА та Київська МВА мають упродовж доби скоротити споживання електроенергії. Зокрема, йдеться про обмеження зовнішнього освітлення будівель і вулиць.

За виконанням цих рішень стежитиме міністр енергетики Денис Шмигаль.

Нагадаємо, енергооб'єкти в Україні перебувають під захистом. За словами ексміністерки енергетики Світлани Гринчук, відповідна інформація є у спеціальному звіті.

Також ми повідомляли, що 16 січня відключення світла діятимуть в усіх регіонах України. Обмеження застосують і для побутових споживачів, і для промисловості.