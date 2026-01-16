Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зміни комендантської години та канікули — що відомо про НС

Зміни комендантської години та канікули — що відомо про НС

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 00:42
Які зміни чекають на українців через надзвичайну ситуацію в енергетиці
Чоловік запалює свічку. Фото ілюстративне: depositphotos.com

В Україні послаблять комендантську годину та продовжать канікули у школах. Причиною таких нововведень є складна енергетична ситуація. 

Про зміни, які чекають на українців — у матеріалі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Послаблення комендантської години

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко 15 січня повідомила про впродовження заходів, метою яких є подолання надзвичайної ситуації в енергетиці. Одним із таких кроків є послаблення комендантської години на територіях, де виникли найбільші проблеми в енергосфері. Громадянам дозволять без перепусток перебувати на вулицях і у громадських місцях, зокрема у ТЦ, у яких є Пункти Незламності та обігріву. Розважальних закладів і руху такі привілеї не стосуватимуться. Територію, на якій послаблять комендантську годину, визначить комісія ТЕБ та НС, перше засідання якої відбудеться вже сьогодні, 16 січня.

Продовження канікул

Заклади дошкільної, професійної та вищої освіти відпочиватимуть до 1 лютого. Рішення щодо продовження канікул ухвалило Міністерство освіти та науки. За словами освітнього омбудсмена Надії Лещик, щоб відпрацювати заняття, як учні та студенти пропустять під час довготривалих зимових канікул, можна скасувати весняні канікули або навчатися не до кінця травня, а й у червні.

Больше Пунктів Незламності 

На території України наразі функціонують понад десять тисяч Пунктів Незламності, 1 200 із них розгорнули в Києві. Упродовж доби планують відкрити додаткові локації, де громадяни зможуть заряджати гаджети та зігріватися. Йдеться про резерв із ще 3 300 пунктів. На період надзвичайної ситуації там ще й організують харчування.

Світло для житлових будинків

Житлові будинки з електроопаленням можуть віднести до об'єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити постійний обігрів. Відповідну ініціативу розглядає Кабмін. Упродовж доби мають проаналізувати ситуацію з опаленням, електро-, газо- й водопостачанням у Києві та на Київщині.

Обмеження рекламних підсвіток 

Усі ОВА та Київська МВА мають упродовж доби скоротити споживання електроенергії. Зокрема, йдеться про обмеження зовнішнього освітлення будівель і вулиць.

За виконанням цих рішень стежитиме міністр енергетики Денис Шмигаль.

Нагадаємо, енергооб'єкти в Україні перебувають під захистом. За словами ексміністерки енергетики Світлани Гринчук, відповідна інформація є у спеціальному звіті.

Також ми повідомляли, що 16 січня відключення світла діятимуть в усіх регіонах України. Обмеження застосують і для побутових споживачів, і для промисловості.

електроенергія комендантська година сфера енергетики канікули світло надзвичайна ситуація
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації