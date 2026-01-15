Комендантська година зберігається — держава готує гнучкі рішення

Пункт Незламності. Фото: Новини.LIVE

В Україні не розглядають скасування чи пом'якшення комендантської години. Втім у разі тривалих відключень тепла або електроенергії держава готується застосовувати гнучкий підхід у межах чинних безпекових рішень.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за підсумками окремого обговорення, яке відбулося за дорученням президента.

Як діятиме комендантська година у разі тривалих блекаутів

За словами Кулеби, базові безпекові рішення залишаються незмінними: режим комендантської години діє і надалі. Водночас держава має бути готовою реагувати на надзвичайні ситуації, пов’язані з енергопостачанням, не порушуючи при цьому вимог безпеки.

Саме тому опрацьовуються можливі тимчасові та точкові винятки, які можуть запроваджуватися лише за окремих умов.

Такі винятки, зокрема, можуть стосуватися забезпечення безперервної роботи об’єктів критичного життєзабезпечення, надання людям можливості безпечно дістатися до Пунктів Незламності за принципом доступу до укриттів, а також функціонування закладів, які офіційно виконують роль таких пунктів.

При цьому наголошується, що будь-які подібні рішення можливі виключно за погодженням із військовим командуванням і Радами оборони та лише там, де це не суперечить безпековій обстановці. Самостійні рішення на місцях виключені.

В Україні масово перевірять та переобладнають Пункти Незламності

Паралельно держава посилить роботу мереж Пунктів Незламності. Наразі триває загальнонаціональний аудит в рамках якого вже перевірено понад 10 тисяч таких локацій. Відтак прийняли рішення, що частину з них доукомплектовують необхідним обладнанням.

У новому форматі такі пункти мають працювати цілодобово, бути забезпеченими резервним електроживленням, стабільним зв'язком, запасами води та базовими умовами для тривалого перебування людей, зокрема маломобільних громадян. Окрему увагу приділяють якості та стійкості інфраструктури в умовах тривалих відключень.

Крім того, уряд хоче розробити програму для тих Пунктів Незламності, що були створені на базі приватних об'єктів.

"Окремо опрацьовуємо механізми підтримки Пунктів незламності на базі приватних обʼєктів – зокрема компенсацію витрат на резервне живлення та пальне. Уже маємо позитивний досвід у Харкові та Одесі. У цьому напрямі посилюємо співпрацю з бізнесом", — зауважив Олексій Кулеба.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що доручив переглянути правила для комендантської години.

Тим часом в Україні запровадили аварійні графіки відключення. У столиці споживачі можуть залишатися без електроенергії на понад 12 годин підряд.