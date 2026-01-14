У деяких містах можуть зняти комендантську годину — Зеленський

Термінова новина

У середу, 14 січня, Президент України Володимир Зеленський доручив переглянути правила комендантської години під час надзвичайної ситуації. Він пообіцяв тимчасово скасувати комендантську годину для окремих міст і громад там, де цього дозволяє безпекова ситуація.

Про це український лідер написав у Telegram.

Скасування комендантської години

"Урядовці мають представити відповідні пропозиції. Щоб у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально", — зазначив президент.

Окремо Зеленський подякував енергетичним компаніям, обласній та місцевій владі, а також усім, хто готовий працювати спільно з державними інституціями.

Він наголосив на важливості максимальної згуртованості для досягнення спільних результатів.

