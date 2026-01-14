Снятие комендантского часа - Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В среду, 14 января, Президент Украины Владимир Зеленский поручил пересмотреть правила комендантского часа во время чрезвычайной ситуации. Он пообещал временно отменить комендантский час для отдельных городов и общин там, где этого позволяет ситуация с безопасностью.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

Отмена комендантского часа

"Чиновники должны представить соответствующие предложения. Чтобы в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку и чтобы бизнес мог планировать свою работу более рационально", — отметил президент.

Отдельно Зеленский поблагодарил энергетические компании, областные и местные власти, а также всех, кто готов работать совместно с государственными институтами.

Он отметил важность максимальной сплоченности для достижения общих результатов.

Напомним, что сейчас в Украине действует военное положение и именно поэтому введен комендантский час, который предусматривает определенные ограничения для граждан.

Эти временные промежутки различаются в зависимости от региона и его расположения от линии фронта. Мы сообщали, где в Украине действуют самые мягкие ограничения.