Комендантский час сохраняется — государство готовит гибкие решения

В Украине не рассматривают отмену или смягчение комендантского часа. Впрочем, в случае длительных отключений тепла или электроэнергии государство готовится применять гибкий подход в рамках действующих решений по безопасности.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба по итогам отдельного обсуждения, которое состоялось по поручению президента.

По словам Кулебы, базовые решения по безопасности остаются неизменными: режим комендантского часа действует и в дальнейшем. В то же время государство должно быть готово реагировать на чрезвычайные ситуации, связанные с энергоснабжением, не нарушая при этом требований безопасности.

Именно поэтому прорабатываются возможные временные и точечные исключения, которые могут вводиться только при отдельных условиях.

Такие исключения, в частности, могут касаться обеспечения непрерывной работы объектов критического жизнеобеспечения, предоставления людям возможности безопасно добраться до пунктов несокрушимости по принципу доступа к укрытиям, а также функционирования учреждений, которые официально выполняют роль таких пунктов.

При этом отмечается, что любые подобные решения возможны исключительно по согласованию с военным командованием и Советами обороны и только там, где это не противоречит обстановке безопасности. Самостоятельные решения на местах исключены.

В Украине массово проверят и переоборудуют Пункты Несокрушимости

Параллельно государство усилит работу сетей Пунктов Несокрушимости. Сейчас продолжается общенациональный аудит в рамках которого уже проверено более 10 тысяч таких локаций. Поэтому приняли решение, что часть из них доукомплектовывают необходимым оборудованием.

В новом формате такие пункты должны работать круглосуточно, быть обеспеченными резервным электропитанием, стабильной связью, запасами воды и базовыми условиями для длительного пребывания людей, в частности маломобильных граждан. Особое внимание уделяется качеству и устойчивости инфраструктуры в условиях длительных отключений.

Кроме того, правительство хочет разработать программу для тех Пунктов Несокрушимости, которые были созданы на базе частных объектов.

"Отдельно прорабатываем механизмы поддержки Пунктов несокрушимости на базе частных объектов — в частности компенсацию расходов на резервное питание и топливо. Уже есть положительный опыт в Харькове и Одессе. В этом направлении усиливаем сотрудничество с бизнесом",- отметил Алексей Кулеба.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что поручил пересмотреть правила для комендантского часа.

Между тем в Украине ввели аварийные графики отключения. В столице потребители могут оставаться без электроэнергии более чем на 12 часов подряд.