Какие изменения ждут украинцев из-за чрезвычайной ситуации в энергетике

Мужчина зажигает свечу. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Украине ослабят комендантский час и продлят каникулы в школах. Причиной таких нововведений является сложная энергетическая ситуация.

Об изменениях, которые ждут украинцев — в материале Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Ослабление комендантского часа

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 15 января сообщила о продолжении мероприятий, целью которых является преодоление чрезвычайной ситуации в энергетике. Одним из таких шагов является ослабление комендантского часа на территориях, где возникли наибольшие проблемы в энергосфере. Гражданам позволят без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в частности в ТЦ, в которых есть Пункты Несокрушимости и обогрева. Развлекательных заведений и движения личного транспорта такие привилегии не будут касаться. Территорию, на которой ослабят комендантский час, определит комиссия ТЭБ и ЧС, первое заседание которой состоится уже сегодня, 16 января.

Продолжение каникул

Учреждения дошкольного, профессионального и высшего образования будут отдыхать до 1 февраля. Решение о продлении каникул приняло Министерство образования и науки. По словам образовательного омбудсмена Надежды Лещик, чтобы отработать занятия, которые ученики и студенты пропустят во время длительных зимних каникул, можно отменить весенние каникулы или учиться не до конца мая, но и в июне.

Больше Пунктов Несокрушимости

На территории Украины сейчас функционируют более десяти тысяч Пунктов Несокрушимости, 1 200 из них развернули в Киеве. В течение суток планируют открыть дополнительные локации, где граждане смогут заряжать гаджеты и согреваться. Речь идет о резерве из еще 3 300 пунктов. На период чрезвычайной ситуации там еще и организуют питание.

Свет для жилых домов

Жилые дома с электроотоплением могут отнести к объектам критической инфраструктуры, чтобы обеспечить постоянный обогрев. Соответствующую инициативу рассматривает Кабмин. В течение суток должны проанализировать ситуацию с отоплением, электро-, газо- и водоснабжением в Киеве и Киевской области.

Ограничение рекламных подсветок

Все ОВА и Киевская ГВА должны в течение суток сократить потребление электроэнергии. В частности, речь идет об ограничении наружного освещения зданий и улиц.

За выполнением этих решений будет следить министр энергетики Денис Шмыгаль.

Напомним, энергообъекты в Украине находятся под защитой. По словам экс-министра энергетики Светланы Гринчук, соответствующая информация есть в специальном отчете.

Также мы сообщали, что 16 января отключения света будут действовать во всех регионах Украины. Ограничения применят и для бытовых потребителей, и для промышленности.