Де будуть вимикати світло 16 січня — графіки від Укренерго

Дівчина тримає свічку та дивиться на електрощиток. Фото: Freepik

У п'ятницю, 16 січня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовуватися у всіх регіонах України. Крім того, для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

Про це повідомило Укренерго у Telegram.

Графіки відключень світла на 16 січня

Як зазначили в Укренерго, причиною запровадження заходів обмеження є наслідки ворожих ударів по об'єктах енергетики. Відтак світло вимикатимуть у всіх областях, аби стабілізувати ситуацію.

Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

При цьому наголошують, що графіки можуть змінитися. Все буде залежати від стану енергосистеми. Саме тому час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою варто перевіряти на офіційних сторінках обленерго.

В Укренерго також закликали українців використовувати електроенергію ощадливо, навіть тоді, коли вона з'являється за графіками. Це допоможе уникнути додаткових обмежень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві створили штаб з ліквідації наслідків атак на енергетику. Вже відбулося перше засідання.

Також ми розповідали про те, що деякі будинки можуть визнати об'єктами критичної інфраструктури. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.