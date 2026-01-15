Відео
Де завтра не буде світла — нові графіки від Укренерго

Де завтра не буде світла — нові графіки від Укренерго

Дата публікації: 15 січня 2026 21:40
Де будуть вимикати світло 16 січня — графіки від Укренерго
Дівчина тримає свічку та дивиться на електрощиток. Фото: Freepik

У п'ятницю, 16 січня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовуватися у всіх регіонах України. Крім того, для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

Про це повідомило Укренерго у Telegram.

Читайте також:

Графіки відключень світла на 16 січня

Як зазначили в Укренерго, причиною запровадження заходів обмеження є наслідки ворожих ударів по об'єктах енергетики. Відтак світло вимикатимуть у всіх областях, аби стабілізувати ситуацію.

Графіки відключень світла на 16 січня
Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

При цьому наголошують, що графіки можуть змінитися. Все буде залежати від стану енергосистеми. Саме тому час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою варто перевіряти на офіційних сторінках обленерго.

В Укренерго також закликали українців використовувати електроенергію ощадливо, навіть тоді, коли вона з'являється за графіками. Це допоможе уникнути додаткових обмежень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві створили штаб з ліквідації наслідків атак на енергетику. Вже відбулося перше засідання.

Також ми розповідали про те, що деякі будинки можуть визнати об'єктами критичної інфраструктури. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

електроенергія Укренерго відключення світла світло графіки відключень світла
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
