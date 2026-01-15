Де будуть вимикати світло 16 січня — графіки від Укренерго

Де завтра не буде світла — нові графіки від Укренерго
У п'ятницю, 16 січня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовуватися у всіх регіонах України. Крім того, для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.
Про це повідомило Укренерго у Telegram.
Графіки відключень світла на 16 січня
Як зазначили в Укренерго, причиною запровадження заходів обмеження є наслідки ворожих ударів по об'єктах енергетики. Відтак світло вимикатимуть у всіх областях, аби стабілізувати ситуацію.
При цьому наголошують, що графіки можуть змінитися. Все буде залежати від стану енергосистеми. Саме тому час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою варто перевіряти на офіційних сторінках обленерго.
В Укренерго також закликали українців використовувати електроенергію ощадливо, навіть тоді, коли вона з'являється за графіками. Це допоможе уникнути додаткових обмежень.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві створили штаб з ліквідації наслідків атак на енергетику. Вже відбулося перше засідання.
Також ми розповідали про те, що деякі будинки можуть визнати об'єктами критичної інфраструктури. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Читайте Новини.LIVE!