Где будут выключать свет 16 января — графики от Укрэнерго

Девушка держит свечу и смотрит на электрощиток. Фото: Freepik

В пятницу, 16 января, графики почасовых отключений электроэнергии будут применяться во всех регионах Украины. Кроме того, для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Об этом сообщило Укрэнерго в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Графики отключений света на 16 января

Как отметили в Укрэнерго, причиной введения мер ограничения являются последствия вражеских ударов по объектам энергетики. Поэтому свет будут выключать во всех областях, чтобы стабилизировать ситуацию.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

При этом отмечают, что графики могут измениться. Все будет зависеть от состояния энергосистемы. Именно поэтому время и объем применения отключений по конкретному адресу стоит проверять на официальных страницах облэнерго.

В Укрэнерго также призвали украинцев использовать электроэнергию экономно, даже тогда, когда она появляется по графикам. Это поможет избежать дополнительных ограничений.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве создали штаб по ликвидации последствий атак на энергетику. Уже состоялось первое заседание.

Также мы рассказывали о том, что некоторые дома могут признать объектами критической инфраструктуры. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.