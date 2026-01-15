Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Где завтра не будет света — новые графики от Укрэнерго

Где завтра не будет света — новые графики от Укрэнерго

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 21:40
Где будут выключать свет 16 января — графики от Укрэнерго
Девушка держит свечу и смотрит на электрощиток. Фото: Freepik

В пятницу, 16 января, графики почасовых отключений электроэнергии будут применяться во всех регионах Украины. Кроме того, для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Об этом сообщило Укрэнерго в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Графики отключений света на 16 января

Как отметили в Укрэнерго, причиной введения мер ограничения являются последствия вражеских ударов по объектам энергетики. Поэтому свет будут выключать во всех областях, чтобы стабилизировать ситуацию.

Графіки відключень світла на 16 січня
Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

При этом отмечают, что графики могут измениться. Все будет зависеть от состояния энергосистемы. Именно поэтому время и объем применения отключений по конкретному адресу стоит проверять на официальных страницах облэнерго.

В Укрэнерго также призвали украинцев использовать электроэнергию экономно, даже тогда, когда она появляется по графикам. Это поможет избежать дополнительных ограничений.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве создали штаб по ликвидации последствий атак на энергетику. Уже состоялось первое заседание.

Также мы рассказывали о том, что некоторые дома могут признать объектами критической инфраструктуры. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

электроэнергия Укрэнерго отключения света свет графики отключений света
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации