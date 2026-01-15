Где будут выключать свет 16 января — графики от Укрэнерго

Где завтра не будет света — новые графики от Укрэнерго
В пятницу, 16 января, графики почасовых отключений электроэнергии будут применяться во всех регионах Украины. Кроме того, для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
Об этом сообщило Укрэнерго в Telegram.
Графики отключений света на 16 января
Как отметили в Укрэнерго, причиной введения мер ограничения являются последствия вражеских ударов по объектам энергетики. Поэтому свет будут выключать во всех областях, чтобы стабилизировать ситуацию.
При этом отмечают, что графики могут измениться. Все будет зависеть от состояния энергосистемы. Именно поэтому время и объем применения отключений по конкретному адресу стоит проверять на официальных страницах облэнерго.
В Укрэнерго также призвали украинцев использовать электроэнергию экономно, даже тогда, когда она появляется по графикам. Это поможет избежать дополнительных ограничений.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве создали штаб по ликвидации последствий атак на энергетику. Уже состоялось первое заседание.
Также мы рассказывали о том, что некоторые дома могут признать объектами критической инфраструктуры. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.
Читайте Новини.LIVE!