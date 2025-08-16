Відео
Головна Новини дня ЗМІ заявили про повітряне перемирʼя — в Україні відреагували

ЗМІ заявили про повітряне перемирʼя — в Україні відреагували

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 12:43
В Україні прокоментували інформацію про повітряне перемирʼя з РФ
Дмитро Литвин. Фото: detector.media

Журналіст The Economist Олівер Керрол повідомив, що лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін нібито домовилися про перемирʼя в повітрі. В Україні відреагували на інформацію та не підтвердили її.

Про це повідомив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин у соцмережі X у суботу, 16 серпня.

Читайте також:

Повітряне перемирʼя між Україною та Росією

Журналіст розповів, що йому повідомили про попередню домовленість про припинення повітряних бойових дій до зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського.

"Ми вважаємо, що небо дасть сигнали про попередні результати цих переговорів", — повідомляє мені джерело. Наступний тиждень буде цікавим", — додав Керрол.

Реакція України

Литвин зауважив, що Україна про повітряне перемирʼя нічого не чула.

"Ми ще нічого про це не чули", — написав він у коментарях.

null
Допис журналіста та Литвина. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали всю інформацію про те, що відбувалося на Алясці під час зустрічі Трампа та Путіна.

Також лідер США провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Згодом він наголосив на необхідності мирної угоди щодо завершення війни.

Володимир Зеленський володимир путін Дональд Трамп Україна перемир'я Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
