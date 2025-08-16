В Україні прокоментували інформацію про повітряне перемирʼя з РФ

Дмитро Литвин. Фото: detector.media

Журналіст The Economist Олівер Керрол повідомив, що лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін нібито домовилися про перемирʼя в повітрі. В Україні відреагували на інформацію та не підтвердили її.

Про це повідомив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин у соцмережі X у суботу, 16 серпня.

Повітряне перемирʼя між Україною та Росією

Журналіст розповів, що йому повідомили про попередню домовленість про припинення повітряних бойових дій до зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського.

"Ми вважаємо, що небо дасть сигнали про попередні результати цих переговорів", — повідомляє мені джерело. Наступний тиждень буде цікавим", — додав Керрол.

Реакція України

Литвин зауважив, що Україна про повітряне перемирʼя нічого не чула.

"Ми ще нічого про це не чули", — написав він у коментарях.

Допис журналіста та Литвина. Фото: скриншот

Також лідер США провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Згодом він наголосив на необхідності мирної угоди щодо завершення війни.