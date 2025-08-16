Відео
Головна Новини дня Попередня угода про повітряне перемир’я — що відомо

Попередня угода про повітряне перемир’я — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 11:25
США, Україна та Росія досягли попередньої угоди про припинення повітряних атак
Українській літак. Фото: допис Зеленського у X

Міжнародні джерела повідомляють про попередню домовленість щодо запровадження "повітряного перемир’я" до тристоронньої зустрічі Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Володимира Путіна. Очікується, що цей крок може стати символічним сигналом про потенційні результати майбутніх переговорів.

Про це повідомляє кореспондент The Economist Олівер Керрол у соцмережі X.

Попередня угода перед самітом

За інформацією журналіста, сторони досягли попереднього розуміння щодо припинення вогню в небі до проведення зустрічі лідерів України, США та Росії. Ця домовленість поки що не має офіційного підтвердження, але розглядається як важливий жест перед самітом.

"Нове. Мені сказали, що існує попередня угода про припинення вогню в повітрі до зустрічі лідерів трьох сторін. "Ми вважаємо, що небо дасть сигнали про попередні результати цих переговорів", — каже мені джерело. "Наступний тиждень буде цікавим", — написав Керрол.

Так зване "повітряне перемир’я" може стати першим кроком до створення атмосфери для діалогу між сторонами конфлікту. У дипломатичних колах зазначають, що навіть символічна пауза у повітряних атаках може мати важливе політичне значення.

Очікується, що тристороння зустріч Зеленського, Трампа і Путіна стане одним із ключових дипломатичних моментів найближчих тижнів. Попередня домовленість, якщо її буде дотримано, може стати тестом на готовність сторін до подальших кроків.

Нагадаємо, що під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп повідомив українському колезі Володимиру Зеленському, що російський диктатор Володимир Путін не налаштований на припинення вогню

Раніше ми також інформували, що Володимир Зеленський заявив, що вже в понеділок проведе особисту зустріч із Дональдом Трампом у Вашингтоні. 

