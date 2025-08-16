Видео
Предварительное соглашение о воздушном перемирии — что известно

Предварительное соглашение о воздушном перемирии — что известно

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 11:25
США, Украина и Россия достигли предварительного соглашения о прекращении воздушных атак
Украинский самолет. Фото: сообщение Зеленского в X

Международные источники сообщают о предварительной договоренности о введении "воздушного перемирия" до трехсторонней встречи Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина. Ожидается, что этот шаг может стать символическим сигналом о потенциальных результатах будущих переговоров.

Об этом сообщает корреспондент The Economist Оливер Кэррол в соцсети X.

Читайте также:

Предварительное соглашение перед саммитом

По информации журналиста, стороны достигли предварительного понимания относительно прекращения огня в небе до проведения встречи лидеров Украины, США и России. Эта договоренность пока не имеет официального подтверждения, но рассматривается как важный жест перед саммитом.

"Новое. Мне сказали, что существует предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до встречи лидеров трех сторон. "Мы считаем, что небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров", — говорит мне источник. "Следующая неделя будет интересной",— написал Кэррол.

Так называемое "воздушное перемирие" может стать первым шагом к созданию атмосферы для диалога между сторонами конфликта. В дипломатических кругах отмечают, что даже символическая пауза в воздушных атаках может иметь важное политическое значение.

Ожидается, что трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина станет одним из ключевых дипломатических моментов ближайших недель. Предварительная договоренность, если она будет соблюдена, может стать тестом на готовность сторон к дальнейшим шагам.

Напомним, что во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что российский диктатор Владимир Путин не настроен на прекращение огня.

Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский заявил, что уже в понедельник проведет личную встречу с Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
