В Украине прокомментировали информацию о воздушном перемирии с РФ

СМИ заявили о воздушном перемирии — в Украине отреагировали
Журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил, что лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин якобы договорились о перемирии в воздухе. В Украине отреагировали на информацию и не подтвердили ее.
Об этом сообщил советник Президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в соцсети X в субботу, 16 августа.
Воздушное перемирие между Украиной и Россией
Журналист рассказал, что ему сообщили о предварительной договоренности о прекращении воздушных боевых действий до встречи Трампа, Путина и Зеленского.
"Мы считаем, что небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров", — сообщает мне источник. Следующая неделя будет интересной", — добавил Кэррол.
Реакция Украины
Литвин отметил, что Украина о воздушном перемирии ничего не слышала.
"Мы еще ничего об этом не слышали", — написал он в комментариях.
Также лидер США провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Впоследствии он отметил необходимость мирного соглашения по завершении войны.
