Главная Новости дня СМИ заявили о воздушном перемирии — в Украине отреагировали

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 12:43
В Украине прокомментировали информацию о воздушном перемирии с РФ
Дмитрий Литвин. Фото: detector.media

Журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил, что лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин якобы договорились о перемирии в воздухе. В Украине отреагировали на информацию и не подтвердили ее.

Об этом сообщил советник Президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в соцсети X в субботу, 16 августа.

Читайте также:

Воздушное перемирие между Украиной и Россией

Журналист рассказал, что ему сообщили о предварительной договоренности о прекращении воздушных боевых действий до встречи Трампа, Путина и Зеленского.

"Мы считаем, что небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров", — сообщает мне источник. Следующая неделя будет интересной", — добавил Кэррол.

Реакция Украины

Литвин отметил, что Украина о воздушном перемирии ничего не слышала.

"Мы еще ничего об этом не слышали", — написал он в комментариях.

Пост журналиста и Литвина. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE собрали всю информацию о том, что происходило на Аляске во время встречи Трампа и Путина.

Также лидер США провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Впоследствии он отметил необходимость мирного соглашения по завершении войны.

Владимир Зеленский владимир путин Дональд Трамп Украина перемирие Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
