Жорін прокоментував диверсію на залізниці у Польщі

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін. Фото: Жорін/Telegram

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін прокоментував нещодавню диверсію на залізниці у Польщі. Він зазначив, що це цілком прогнозований крок Росії.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у понеділок, 17 листопада.

Жорін про диверсію на залізниці у Польщі

Нагадаємо, що у неділю, 16 листопада, на важливій залізничній лінії Варшава — Люблін у Польщі, якою надходить допомога для України, стався навмисний підрив колії. Польська влада розглядає це як серйозну диверсію.

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін назвав цей інцидент цілком передбачуваним кроком Росії.

"Як і писав раніше, наступним кроком Росії, після "інцидентів" з дронами, будуть диверсії. В першу чергу направлені на перешкоджання передачі допомоги в Україну. Це логічний і цілком прогнозований крок РФ, викликаний слабкою й безхребетною позицією Заходу в цілому", — написав Жорін.

Водночас він зазначив, що про відкриту війну проти Польщі поки що зарано говорити. За його прогнозами, зараз Росія буде більше працювати на внутрішній розкол та посилення антиукраїнських настроїв там.

"Польща — одна з небагатьох європейських країн, яка в теорії могла б спробувати боротися проти ворога. Це повʼязано зі збереженням національно-патріотичного духу. Але в цьому лежить і проблема — замість того, щоб обʼєднуватися з нами, вони ведуться на всі ці ідеологічні провокації. Що в результаті йде і їм, і нам, і всій Європі лише в мінус", — пояснив військовий.

Скриншот повідомлення Жоріна/Telegram

Після диверсії на залізниці у Польщі начальник Генерального штабу Польщі генерал Веслав Кукула заявив, що Росія вже розпочала підготовку до потенційної агресії.

У МЗС України не виключають, що диверсія на залізниці у Польщі могла бути черговою гібридною атакою з боку Росії, спрямованою на перевірку реакції партнерів.