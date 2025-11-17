Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Жорін оцінив загрозу від диверсій Росії у Польщі

Жорін оцінив загрозу від диверсій Росії у Польщі

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 22:22
Оновлено: 22:34
Жорін прокоментував диверсію на залізниці у Польщі
Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін. Фото: Жорін/Telegram

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін прокоментував нещодавню диверсію на залізниці у Польщі. Він зазначив, що це цілком прогнозований крок Росії.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у понеділок, 17 листопада.

Реклама
Читайте також:

Жорін про диверсію на залізниці у Польщі

Нагадаємо, що у неділю, 16 листопада, на важливій залізничній лінії Варшава — Люблін у Польщі, якою надходить допомога для України, стався навмисний підрив колії. Польська влада розглядає це як серйозну диверсію.

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін назвав цей інцидент цілком передбачуваним кроком Росії.

"Як і писав раніше, наступним кроком Росії, після "інцидентів" з дронами, будуть диверсії. В першу чергу направлені на перешкоджання передачі допомоги в Україну. Це логічний і цілком прогнозований крок РФ, викликаний слабкою й безхребетною позицією Заходу в цілому", — написав Жорін.

Водночас він зазначив, що про відкриту війну проти Польщі поки що зарано говорити. За його прогнозами, зараз Росія буде більше працювати на внутрішній розкол та посилення антиукраїнських настроїв там.

"Польща — одна з небагатьох європейських країн, яка в теорії могла б спробувати боротися проти ворога. Це повʼязано зі збереженням національно-патріотичного духу. Але в цьому лежить і проблема — замість того, щоб обʼєднуватися з нами, вони ведуться на всі ці ідеологічні провокації. Що в результаті йде і їм, і нам, і всій Європі лише в мінус", — пояснив військовий.

Жорін про диверсію у Польщі
Скриншот повідомлення Жоріна/Telegram

Після диверсії на залізниці у Польщі начальник Генерального штабу Польщі генерал Веслав Кукула заявив, що Росія вже розпочала підготовку до потенційної агресії.

У МЗС України не виключають, що диверсія на залізниці у Польщі могла бути черговою гібридною атакою з боку Росії, спрямованою на перевірку реакції партнерів.

Польща володимир путін диверсія війна в Україні Росія Максим Жорін
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації