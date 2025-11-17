Жорин прокомментировал диверсию на железной дороге в Польше

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин. Фото: Жорин/Telegram

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин прокомментировал недавнюю диверсию на железной дороге в Польше. Он отметил, что это вполне прогнозируемый шаг России.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в понедельник, 17 ноября.

Жорин о диверсии на железной дороге в Польше

Напомним, что в воскресенье, 16 ноября, на важной железнодорожной линии Варшава — Люблин в Польше, по которой поступает помощь для Украины, произошел умышленный подрыв пути. Польские власти рассматривают это как серьезную диверсию.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин назвал этот инцидент вполне предсказуемым шагом России.

"Как и писал ранее, следующим шагом России, после "инцидентов" с дронами, будут диверсии. В первую очередь направленные на препятствование передачи помощи в Украину. Это логичный и вполне прогнозируемый шаг РФ, вызванный слабой и бесхребетной позицией Запада в целом", — написал Жорин.

В то же время он отметил, что об открытой войне против Польши пока рано говорить. По его прогнозам, сейчас Россия будет больше работать на внутренний раскол и усиление антиукраинских настроений там.

"Польша — одна из немногих европейских стран, которая в теории могла бы попытаться бороться против врага. Это связано с сохранением национально-патриотического духа. Но в этом заключается и проблема — вместо того, чтобы объединяться с нами, они ведутся на все эти идеологические провокации. Что в результате идет и им, и нам, и всей Европе только в минус", — пояснил военный.

После диверсии на железной дороге в Польше начальник Генерального штаба Польши генерал Веслав Кукула заявил, что Россия уже начала подготовку к потенциальной агрессии.

В МИД Украины не исключают, что диверсия на железной дороге в Польше могла быть очередной гибридной атакой со стороны России, направленной на проверку реакции партнеров.