Военные армии Польши. Фото: Reuters

Польша фактически находится в состоянии, которое в военном руководстве называют предвоенным. Россия уже начала подготовку к потенциальной агрессии, создавая среду, благоприятную для возможных действий на территории Польши.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Польши генерал Веслав Кукула.

Реклама

Читайте также:

Россия готовит почву для агрессии против Польши

Генерал также отреагировал на сравнение главы Пентагона Пита Гегсета, который назвал нынешний момент похожим на 1939 или 1981 год — начало Второй мировой войны и разгар Холодной войны соответственно. Кукула заметил, что Польша фактически "всегда находится в предвоенном периоде", подчеркнув, что даже Холодная война была временем постоянной готовности.

По его словам, страна сегодня строит "Холодную войну 2.0" — период решительного сдерживания, значительных инвестиций в оборону и четкого сигнала России: любое нападение на страны НАТО или польскую территорию будет иметь серьезные последствия и несет большие риски для потенциального агрессора.

В СБУ сделали заявление относительно действий РФ против Европы

Военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак убежден, что Россия уже ведет против Европы гибридную войну, и вопрос лишь в том, когда она перерастет в открытый конфликт.

"Для РФ то, что она делает сейчас в Европе, — это уже война. Асимметричная, нелинейная, гибридная — называйте как угодно. Но она продолжается", — отметил Ступак.

По его словам, современная российская стратегия базируется на постепенном, незаметном втягивании противника в конфликт. При этом аналитик подчеркнул, что начальник генштаба РФ Валерий Герасимов часто ссылается на труды военного теоретика Исерсона, что лишь подтверждает этот подход.

Ступак также обратил внимание на недавнее заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, который предположил, что Европа может переживать свое "последнее мирное лето".

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия активно готовится к масштабному военному конфликту в Европе. По его прогнозу, реальная угроза может материализоваться уже в 2029-2030 годах.

Кроме того, заместитель председателя Национальной ассоциации оборонных компаний Анатолий Амелин рассказал об инициативе Украины по усилению обороны Европы от атак беспилотных летательных аппаратов.