Військові армії Польщі. Фото: Reuters

Польща фактично перебуває у стані, який у військовому керівництві називають передвоєнним. Росія вже розпочала підготовку до потенційної агресії, створюючи середовище, сприятливе для можливих дій на території Польщі.

Про це заявив начальник Генерального штабу Польщі генерал Веслав Кукула.

Росія готує ґрунт для агресії проти Польщі

Генерал також відреагував на порівняння глави Пентагону Піта Гегсета, який назвав нинішній момент схожим на 1939 або 1981 рік — початок Другої світової війни та розпал Холодної війни відповідно. Кукула зауважив, що Польща фактично "завжди перебуває в передвоєнному періоді", підкресливши, що навіть Холодна війна була часом постійної готовності.

За його словами, країна сьогодні будує "Холодну війну 2.0" — період рішучого стримування, значних інвестицій в оборону та чіткого сигналу Росії: будь-який напад на країни НАТО чи польську територію матиме серйозні наслідки і несе великі ризики для потенційного агресора.

Військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак переконаний, що Росія вже веде проти Європи гібридну війну, і питання лише в тому, коли вона переросте у відкритий конфлікт.

"Для РФ те, що вона робить зараз у Європі, — це вже війна. Асиметрична, нелінійна, гібридна — називайте як завгодно. Але вона триває", — зазначив Ступак.

За його словами, сучасна російська стратегія базується на поступовому, непомітному втягуванні противника у конфлікт. При цьому аналітик підкреслив, що начальник генштабу РФ Валерій Герасимов часто посилається на праці військового теоретика Ісерсона, що лише підтверджує цей підхід.

Ступак також звернув увагу на нещодавню заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який припустив, що Європа може переживати своє "останнє мирне літо".

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія активно готується до масштабного військового конфлікту в Європі. За його прогнозом, реальна загроза може матеріалізуватися вже у 2029–2030 роках.

