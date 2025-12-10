Чому представники ДПСУ не з’явились на засідання ТСК по Міндічу

Ярослав Железняк. Фото: фракція "Голос"

Відповідь Державної прикордонної служби на запрошення відвідати Тимчасову слідчу комісію щодо розкриття масштабної корупційної схеми в енергетиці не сподобалась голові ТСК Ярославу Железняку. Він назвав її "хамською".

Про це Железняк розповів після засідання, передає кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик у середу, 10 грудня.

Наступне засідання ТСК буде секретним

Крім того, нардеп не задоволений сьогоднішніми доповідями представників Державного бюро розслідування та Державної служби фінансового моніторингу.

"Я не задоволений відповіддю ДБР, я не задоволений відповіддю Фінмоніторингу. Бути задоволеним відповіддю прикордонників не можу, тому що вони просто не прийшли. Вони надіслали достатньо хамську відповідь, що питання про те, як виїхав Міндіч не є в компетенції нашої ТСК, що дуже дивно та нелогічно. Однак Сергій Дейнеко (очільник ДПСУ, — Ред.) все таки буде присутнім на ТСК чи по своїй волі, чи це буде примусова доставка", — заявив він.

Железняк також розповів, що ТСК працює одразу за кількома напрямками — держпідприємства, держбанки, бізнес, правоохоронні органи. За його словами, у роботі ТСК є дві мети — змінити законодавство та допомогти антикорупційним органам.

Наступне таке засідання відбудеться у закритому режимі через наявність секретної інформації.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього засідання ТСК стало відомо, що один із фігурантів справ "Мідас" з’являвся до ДБР, проте його допитували у фойє. У ДБР пояснили, чому відео з такою розмовою вже немає.

Директор НАБУ заявив про сумніви у законності коштів, які були внесені за фігурантів справи у вигляді застави.