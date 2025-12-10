Почему представители ГПСУ не явились на заседание ВСК по Миндичу

Ярослав Железняк. Фото: фракция "Голос"

Ответ Государственной пограничной службы на приглашение посетить Временную следственную комиссию по раскрытию масштабной коррупционной схемы в энергетике не понравился председателю ВСК Ярославу Железняку. Он назвал ее "хамской".

Об этом Железняк рассказал после заседания, передает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык в среду, 10 декабря.

Следующее заседание ВСК будет секретным

Кроме того, нардеп не доволен сегодняшними докладами представителей Государственного бюро расследования и Государственной службы финансового мониторинга.

"Я не доволен ответом ГБР, я не доволен ответом Финмониторинга. Быть довольным ответом пограничников не могу, потому что они просто не пришли. Они прислали достаточно хамский ответ, что вопрос о том, как выехал Миндич не в компетенции нашей ВСК, что очень странно и нелогично. Однако Сергей Дейнеко (глава ГПСУ, — Ред.) все же будет присутствовать на ВСК или по своей воле, или это будет принудительная доставка", — заявил он.

Железняк также рассказал, что ВСК работает сразу по нескольким направлениям — госпредприятия, госбанки, бизнес, правоохранительные органы. По его словам, в работе ВСК есть две цели — изменить законодательство и помочь антикоррупционным органам.

Следующее такое заседание состоится в закрытом режиме из-за наличия секретной информации.

Напомним, во время сегодняшнего заседания ВСК стало известно, что один из фигурантов дел "Мидас" появлялся в ГБР, однако его допрашивали в фойе. В ГБР объяснили, почему видео с таким разговором уже нет.

Директор НАБУ заявил о сомнениях в законности средств, которые были внесены за фигурантов дела в виде залога.