Землетрус біля Камчатки пошкодив російську базу атомних підводних човнів

Землетрус пошкодив базу атомних підводних човнів Росії — фото
Землетрус, який нещодавно стався біля берегів Камчатки, пошкодив базу атомних підводних човнів Росії. Потужні хвилі внаслідок підземних поштовхів накрили базу "Рибачий".
Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на супутникові знімки.
Пошкодження російських атомних підводних човнів
Супутникові знімки Umbra Space зафіксували зміщення однієї з частин пірса від початкового розташування. Ймовірно, це свідчить про відрив від місця швартування.
Підводний човен міг не бути пришвартований поруч в момент землетрусу. За словами експертів, пошкодження самої конструкції матиме невелике військове значення.
Атомні підводні човни, включно з новітніми класу "Борей" і радянськими "Дельта", які базуються в регіоні, розташовані найближче до США серед усіх, окрім тих, що перебувають на передових позиціях.
Район "Рибачого", що знаходиться в Авачинській бухті, розташований приблизно за 120 кілометрів на захід від епіцентру землетрусу. Крім того, там розміщено військово-морську базу "Петропавловськ-Камчатський", а також інфраструктуру для ракетних вантажів і суднобудування.
Серйозні руйнування видно в порту "Північно-Курильська".
Наразі російська влада оцінює ступінь пошкоджень бази.
Нагадаємо, 30 липня біля берегів Камчатки стався потужний землетрус. Внаслідок цього в Японії на берег викинуло чотирьох китів.
Крім того, було зафіксовано активність вулкана Ключевська Сопка. Він є найвищим активним в Євразії.
Також вперше за 600 років сталося виверження вулкана Крашенінникова.
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