Землетрус біля Камчатки пошкодив російську базу атомних підводних човнів

Наслідки землетрусу, що стався біля узбережжя Камчатського півострова. Фото: REUTERS/Juan Gonzalez

Землетрус, який нещодавно стався біля берегів Камчатки, пошкодив базу атомних підводних човнів Росії. Потужні хвилі внаслідок підземних поштовхів накрили базу "Рибачий".

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на супутникові знімки.

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Супутникові знімки Umbra Space зафіксували зміщення однієї з частин пірса від початкового розташування. Ймовірно, це свідчить про відрив від місця швартування.

Наслідки землетрусу. Фото: супутниковий знімок

Підводний човен міг не бути пришвартований поруч в момент землетрусу. За словами експертів, пошкодження самої конструкції матиме невелике військове значення.

Атомні підводні човни, включно з новітніми класу "Борей" і радянськими "Дельта", які базуються в регіоні, розташовані найближче до США серед усіх, окрім тих, що перебувають на передових позиціях.

Район "Рибачого", що знаходиться в Авачинській бухті, розташований приблизно за 120 кілометрів на захід від епіцентру землетрусу. Крім того, там розміщено військово-морську базу "Петропавловськ-Камчатський", а також інфраструктуру для ракетних вантажів і суднобудування.

Серйозні руйнування видно в порту "Північно-Курильська".

Наразі російська влада оцінює ступінь пошкоджень бази.

Нагадаємо, 30 липня біля берегів Камчатки стався потужний землетрус. Внаслідок цього в Японії на берег викинуло чотирьох китів.

Крім того, було зафіксовано активність вулкана Ключевська Сопка. Він є найвищим активним в Євразії.

Також вперше за 600 років сталося виверження вулкана Крашенінникова.