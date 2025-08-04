Землетрясение у Камчатки повредило российскую базу атомных подводных лодок

Последствия землетрясения, произошедшего у побережья Камчатского полуострова. Фото: REUTERS/Juan Gonzalez

Землетрясение, которое недавно произошло у берегов Камчатки, повредило базу атомных подводных лодок России. Мощные волны в результате подземных толчков накрыли базу "Рыбачий".

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на спутниковые снимки.

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Спутниковые снимки Umbra Space зафиксировали смещение одной из частей пирса от первоначального расположения. Вероятно, это свидетельствует об отрыве от места швартовки.

Последствия землетрясения. Фото: спутниковый снимок

Подводная лодка могла не быть пришвартована рядом в момент землетрясения. По словам экспертов, повреждение самой конструкции будет иметь небольшое военное значение.

Атомные подводные лодки, включая новейшие класса "Борей" и советские "Дельта", которые базируются в регионе, расположены ближе всего к США среди всех, кроме тех, что находятся на передовых позициях.

Район "Рыбачьего", находящийся в Авачинской бухте, расположен примерно в 120 километрах к западу от эпицентра землетрясения. Кроме того, там размещена военно-морская база "Петропавловск-Камчатский", а также инфраструктура для ракетных грузов и судостроения.

Серьезные разрушения видны в порту "Северо-Курильская".

Сейчас российские власти оценивают степень повреждений базы.

Напомним, 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Вследствие этого в Японии на берег выбросило четырех китов.

Кроме того, была зафиксирована активность вулкана Ключевская Сопка. Он является самым высоким активным в Евразии.

Также впервые за 600 лет произошло извержение вулкана Крашенинникова.