Землетрясение у Камчатки повредило российскую базу атомных подводных лодок

Землетрясение повредило базу атомных подводных лодок РФ — фото
Землетрясение, которое недавно произошло у берегов Камчатки, повредило базу атомных подводных лодок России. Мощные волны в результате подземных толчков накрыли базу "Рыбачий".
Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на спутниковые снимки.
Повреждения российских атомных подводных лодок
Спутниковые снимки Umbra Space зафиксировали смещение одной из частей пирса от первоначального расположения. Вероятно, это свидетельствует об отрыве от места швартовки.
Подводная лодка могла не быть пришвартована рядом в момент землетрясения. По словам экспертов, повреждение самой конструкции будет иметь небольшое военное значение.
Атомные подводные лодки, включая новейшие класса "Борей" и советские "Дельта", которые базируются в регионе, расположены ближе всего к США среди всех, кроме тех, что находятся на передовых позициях.
Район "Рыбачьего", находящийся в Авачинской бухте, расположен примерно в 120 километрах к западу от эпицентра землетрясения. Кроме того, там размещена военно-морская база "Петропавловск-Камчатский", а также инфраструктура для ракетных грузов и судостроения.
Серьезные разрушения видны в порту "Северо-Курильская".
Сейчас российские власти оценивают степень повреждений базы.
Напомним, 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Вследствие этого в Японии на берег выбросило четырех китов.
Кроме того, была зафиксирована активность вулкана Ключевская Сопка. Он является самым высоким активным в Евразии.
Также впервые за 600 лет произошло извержение вулкана Крашенинникова.
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