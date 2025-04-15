Володимира Артюха звільнили з посади голови Сумської ОВА

Ексголова Сумської ОВА Володимир Артюх. Фото: Сумська ОВА

Президент України Володимир Зеленський 15 квітня звільнив голову Сумської ОВА Володимира Артюха. Відповідне рішення підтвердив уряд.

Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Звільнення Володимира Артюха

"Погоджено звільнення Артюха Володимира Миколайовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, на його місце призначать Олега Григорова.

Скриншот допису Тараса Мельничука

Що передувало

Російські окупанти 13 квітня завдали удару по Сумах. Загарбники випустили дві ракети по центру міста. Тоді загинуло понад 30 людей та 117 постраждало.

Незадовго мер Конотопа звинуватив Володимира Артюха в організації нагородження військових у Сумах.

Згодом Артюх підтвердив, що в Сумах було нагородження військових, однак заперечив свою причетність до організації заходу.

Нагадаємо, російське Міноборони 14 квітня підтвердило удар "Іскандерами" по Сумах. Там заявили, що вони нібито атакувати командний центр ОТУ "Сіверськ".

Також у мережі з'явилось відео богослужіння у Сумах під час ударів балістикою.